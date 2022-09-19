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Madarator За пост начислено вознаграждение
Поезд следующего поколения показали во Франции - он двухэтажный и быстрый
Но помимо этих качеств он удивит быстрой масштабируемостью, повышенным комфортом и удобствами для людей с ограниченными возможностями
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   Мы прекрасно знаем где самые поездатые поезда в мире, но из скромности минутку уделим и другим странам, любящим похвастаться быстрыми составами, если брать Европу - то это конечно же Франция. Где к прошлому поколению скоростных "паровозов" добавилось следующее. Выглядящее ну очень небезынтересно. 

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   Речь идет о TGV M, сами французы называющее его своим поездом будущего. И знаете, они ни капельки не лукавят: стальной гигант имеет двухэтажную конструкцию, да и кабина машиниста обладает более футуристической внешностью в сравнении со своими предшественниками - аэродинамические контуры которой более современней и длиннее. 


Источник фото: archyde.com


   Конечно, внешний вид - это стильно и фотогенично, но самое главное скорости движения тоже возросли: новое поколение TVG разгоняется до 350 километров в час. А вкупе с большими размерами, теперь железнодорожный состав, состоящий из новых вагонов, имеет 740 посадочных мест, что примерно на 100 больше чем в прошлых вагонах. Не забыли и о комфорте: как по щелчку (Таноса) пальцев легко превратить салон первого класса во второй, а еще колясочникам будет удобней въезжать в вагоны, ведь появилась подъемная платформа, а слабовидящие получат голосового помощника. Как говорится, Vive la France.

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#поезда #tvg #tvg m #скоростной экспресс
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