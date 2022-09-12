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Как с помощью марсианской пыли и титана получить строительный сплав
На Марсе и Луне не так много чистых металлов, но вот очень много реголита - условной пыли. Смешав которую в определенных пропорциях с титаном можно получить уникальный сплав для дальнейшей жизнедеятельности
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   "Я тебя слепила из того что было". Именно такой цитатой из песни можно охарактеризовать опыты американских инженеров над получением качественного "строительного" элемента из бедных ресурсов условного Марса. Ведь как известно, чем там действительно много, так это марсианской пыли, в просто в чудовищно огромном количестве встречающиеся повсеместно на Красной планете. 

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Источник фото: techcult.ru


   Правда пыль пылью, но из нее не слепишь даже самановый кирпич, что уже говорить про более сложные детали в виде шестеренок или форсунок. А вот если смешать титан и реголит - условный марсианский грунт в пропорциях близким к 19\20 титана и 1\20 марсианской пыли, то вполне можно получить очень прочный и качественный элемент-сплав. 


Источник фото: techinsider.ru


   Такую возможность доказали инженеры из Вашингтона в целой серии своих опытов. Оказалось, если разогреть 5% измельченного марсианского грунта и 95% титана до 2000 градусов по Цельсию, то из расправленной субстанции можно отлить разнообразные детали и элементы. Которые удивили высоколобых мужей своей идеальной структурой без пустот и трещин, с отличной твердостью и "живучестью", превосходящей природный чистый титан.

   Правда тут на лицо другая проблема: где же взять на Марсе так много титана. А нигде, его придется везти с собой...

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#марс #марс 2020 #реголит #сплавы титана
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