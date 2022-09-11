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В России создали первого робота-манипулятора с техническим зрением
Речь идет о "роботе-кладовщике", способном облегчить работу человеку
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   Стоишь такой на сортировочном конвейере, пот градом течет, а руки от усталости предательски трясутся, а ты не можешь ни на секунду отлучиться, ведь надо работать на благо быстрой логистической цепочки, ведь ты сотрудник почты России...

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   Шутки шутками, но порой очень хочется облегчить жизнь работнику-сортировщику в независимости от того кем и где он трудится. И кажется воплотить такой проект в жизнь под силу лишь в продвинутой Америке или стремительно догоняющему ее же - Китаю, но нет, удивительная жизнь преподносит сюрприз. Ведь в России разработали установку-робота, способную стать верным "сотоварищем" и помощником человеку. 

   Конечно, продвинутые читатели могут возразить, разве роботы-манипуляторы не трудятся уже бог весть сколько на конвейерных лентах и просто в сборочных цехах, совершая свои рабочие операции без насущной нужды в контролирующем человеке-начальнике. Да, ваша правда, но и человека рядом с такими машинами ставить опасно, на интернет-просторах полно трагичных видео, доказывающих этот постулат. 


Источник фото: techcult.ru


   Но российские инженеры совершили прорыв, создав коллаборативных роботов, рядом с которыми без вреда может трудиться человек. А все благодаря "приобретенному" техническому зрению. 

   Данный робот всем хорош, ведь в случае чего? функциональность рабочих операций можно значительно расширить, переоснастив роботизированную "ладонь" разнообразными модулями захвата.  

   Подобное решение изрядно сэкономит расходы владельца цеха из-за потребности покупать дополнительные манипуляторы и целых роботов, да и во времени появится знатный выигрыш.

   Наш робот ощутимо дешевле зарубежных аналогов (выгода выражается в 20%) и собирается в большей части из отечественных комплектующих.

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