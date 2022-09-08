Немножко отсебятины: здоровому человеку не нужны как медицинские "успокаивающие колеса", так и природный "антидепрессант" - рекреационный каннабис. И снять психологическую нагрузку можно иными способами, в том числе без заглядывания "в бутылку".

Экономика - это все. Именно с таких базовых позиций ученые специализированного американского университета задались целью подсчитать каковы же финансовые потери фармацевтических фирм от так называемой легализации конопли, в более правильном эквиваленте называемой каннабисом. Оказалось, что после разрешения приобретения травки, в том числе без медицинского назначения лечащего врача, финансовые потери производителей лекарств стали просто гигантскими. Из-за чего последние даже задумались, а некоторые уже и приступили к прямому лоббированию введения запрета на свободное распространение этого каннабиноида.

Обычные люди после законодательных изменений по "вопросу", побежали не за очередной дозой легальных медицинских опиоидов в аптеку, а за "косяками" правда в ту же аптеку или специализированные магазины рекреационной конопли.





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Ученые "взяли" период протяженностью 25 лет и пришли к выводу, что каждый год доходность компаний (фармацевтических же) на фондовом рынке падала на 2%, после того как всплывала очередная "новость" о легализации "Марь Иванны" в очередном же городе. Одна такая "новость" приносила убытков на 3 млрд американских долларов.

На сейчас осталось лишь 18 штатов, где употребление каннабиса запрещено в разрешенных правовых рамках, и если этот "последний бастион" падет, то так называемая американская биг фарма потеряет в совокупности 38 миллиардов все тех же долларов. Больше всего вызывает опасений, не вся "легализация", подразумевая продажу по рецепту врача так называемого медицинского каннабиса, а продажа его рекреационного аналога, который продается взрослым страждущим гражданам - "подымить для удовольствия".



