Xiaomi выпустила на рынки зарядник с "мощностью" в 280000 мАч. Емкое устройство способно заряжать до 13 устройств

Какой бы емкости не была бы аккумуляторная батарея вашего смартфона - ее "всегда мало". Но уже давно "найдено" решение - это портативные аккумуляторы, так называемые powebankи. Но эти штуковины хороши не только лишь как "зарядники" для смартфонов. В этом можно убедиться, узнав емкость нового Mijia Outdoor Power Supply 1000 Pro. Сядьте на стул - чтобы не упасть: емкость этой "коробочки" 280000 мАч.

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"Запаса прочности" этой батареи с комбинированным электролитом хватит для 1000 циклов зарядки. Ну а генерируемая пиковая мощность составляет нескромные 1800 Ватт. Вы спросите, так для чего же нужна эта избыточная "мощность". Да для подпитки квардрокоптеров, ноутбуков, портативных охлаждающих элементов (в народе эту штуку продолжают величать холодильником), мощных переносных фонарей.









Продолжайте сидеть на стуле, имеется же еще и вторая новость - данный "куб" заряжается полностью всего лишь за полтора часа. Все благодаря процессу двухсторонней зарядки, где данное устройство при отсутствии времени можно зарядить до уровня 80% - за менее чем час. Продолжаем сидеть на нашем стуле - данный powebank может подпитывать до 13 различных гаджетов и девайсов.

Теперь можно выдохнуть и узнать цену конечного устройства - а она составляет чуть больше 50000 рублей по текущему курсу. "В добавок" зарядник можно укомплектовать дополнительной опцией - солнечной 100-ваттной панелью ценой около 10000 рублей.

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