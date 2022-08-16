Импортозамещение шагает по стране: из-за санкций, да и просто для "развития отечественного производства ради", зарядные станции для зарядки электроавтомобилей будут изготавливаться в России. Представлены первые отечественные образцы

Лето, Солнце, Жара - форум "Армия-2022" проходит на Ура. Без присказок и прибауток сегодня не обойтись. Ведь на вышеозначенной отечественной выставке представлена первая зарядная станция ФОРА ЭЗС-AC, предназначенная для "подзарядки" электрокаров. Разработали насущный "дорожный девайс" в городе десантников и Кремля - в славном Рязанском ПСЗ, являющиеся дочкой всемогущего "Ростеха". Ну и не грех пробежаться по техническим характеристикам "донора": общая мощность - 22 кВт, а вот ее более старший "коллега" может "выдавить" из себя уже аж 50 кВт. Согласитесь - довольно таки производительно и впечатляюще. Что касается возможностей для установки - станции обеих типов можно устанавливать как "сверху", так и в "подземельях" паркингов. Но так как предназначены станции прежде всего для рынка Матушки-России, модели оснащены противовандальной защитой, зная любовь нашего народа к немотивированной тяге отломить что-нибудь плохо прикрученное "на долгую память".

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И о боги, есть дисплей, для контроля заряда вкупе с модулем NFC - оплаты ладонью, как в передовых терминалах оплаты Amazon One еще "не завезли", но думаю инженеры Рязанщины уже думают над этим. Еще есть, дабы утолить все пожелания, мобильное приложение, дублирующее функции экрана "зарядки".





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