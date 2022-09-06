В следствие чего подорожает и "общемировой уголь" - ведь Австралия является "флагманом" поставок высококалорийного угля в крупнейшие страны Азии - Индию и Китай

Сколько мной было читано-перечитано заявлений важных европейских политиков из не менее высоких кабинетов о том, что уголь является "устаревшим топливом", не отвечающим общемировым тенденциям по защите экологии и климата. Есть куча других "зеленых" способов "обогреться" и довести ток до каждой розетки, без участия вредного угля. Ну почему-то кажется, что текущая зима расставит все точки над i иначе. И словно не ожидая суровой русской "winter", цены на "устаревший уголек" резко скаканули вверх, и это еще до наступления серьезных холодов. То ли еще будет, когда на католическое рождество близкие люди будут ждать не новомодный iPhone 14 или же производительную видеокарту, а устаревшую вязанку дров или грузовик с углем, или как в продвинутой Англии - шанс выиграть в лотерею оплату "зимних счетов" за свет и тепло.

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Австралия славится не только лишь кенгуру и засушливым климатом, но и вполне себе выступает лидером в добыче энергетического угля. А "рекордные потребители" этого ископаемого топлива страны по соседству - азиатские государства. И вот на фоне проблем с поставками "солнечного камня", цены в той самой Азии "подросли", и это слабо сказано: ведь беда не приходит одна; на фоне проблем с логистикой с почти самого южного континента, общемировая ситуация усугубляется кризисом в глобальном энергетическом секторе. И чтобы было конкретно-конкретно: спотовая цена за Ньюкаслский уголь (это в Австралии) достигла исторического пика в 438 долларов за тонну. Такие показатели максимальные с зимы шестилетней давности. И в два раза дороже чем в прошлом году.









В Европе же свои сложности - из-за "масла в турбине" газовые поставки "усохли", поэтому и цена на "антрацит" начала стремительно подниматься. И все кричавшие ранее, как по команде забыли про свои ранее сказанные слова огрязном топливе, место которому на законсервированных угольных штольнях, а не в работающих ТЭС.

И словно этого мало, на засушливую Австралию надвигается сезон сильных дождей (даже не напоминайте, чьих это рук дело может быть). Подобное уже было в прошлом, из-за чего уровень добычи упал до рекордных 30%. И цены опять поползут вверх.

Называется все это одним общим "словом" - не рой яму другому. Ведь из-за запрета поставок газа или же из-за боязни навлечь гнев заокеанского престарелого дедушки, страны-импортеры перестали закупать российский газ, как и "забывали" инвестировать в зеленую генерацию, в результате чего ряд "европейцев" в спешном порядке начали процесс расконсервации своих угольных электростанций.

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