Такой ход давно напрашивался, ведь из-за частых тайфунов

Оказывается, любимое детище Илона Маска - "премиальная" Tesla собирает не только дороговатые автомобили на электротяге, но и занимается сопутствующей деятельностью - примером чего может быть строительство целого комплекса аккумуляторных батарей. Читаем ниже для чего это делается.

реклама









Японский остров Миякодзима известен тем, что на нем часто "гостят" тайфуны, которые "от нечего делать" кладут местную электрическую сеть на обе лопатки, из-за чего местные жители регулярно страдают от перебоев с электроснабжением. Помочь с этой бедой "вызвались" инженеры Tesla, соорудившие солнечные элементы питания прямо на крышах домов. Подобный шаг мигом разрешил системную проблему перебоев. Теперь необходимое электричество "рекомбинируется" из этих самых АКБ под названием Powerwall.









Успех оказался ошеломительный. И теперь те самые люди займутся массовым внедрением оправдавшей себя технологии на всю область Окинавы.

Помимо собственно Японии, такие же системы есть и в США, в солнечной Калифорнии. Кстати, местные жители могут сдавать "лишние киловатты" по цене в 2 вечнозеленых доллара.





рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



