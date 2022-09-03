Как известно, в пятницу накануне Шуфутинового дня остановился Северный поток. Казалось бы, рядовое событие, ведь вся Европа на зеленой генерации, но Еврокомиссия решила сделать заявление

Видимо потолок цен на газ начал свое живительно-целебное шествие по Европе. Ведь после объявления "новых норм" ценообразования никому не нужного российского газа и последовавшей за этим остановки Северного потока почему-то встрепенулась Еврокомиссия.

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Оказывается, что и немцы могут дать маху, иначе как объяснить, что хваленое немецкое качество и их фирменная сименовская турбина "немножко поломалась". Ну, то есть как немножко, просто машинное масло почему-то было обнаружено на кабельном соединении и в шкафу управления газоперекачивающего агрегата, причем это подтвердил не какой-нибудь рукопопый ваня из РусТрестЛомайка, а патентованный дойчеинженер. Которого ну никак не упрекнешь в предвзятости и коррупции (ведь как известно, только русские пилят и "откатывают"). После непредвиденной поломки в целях безопасности и дальнейшего недопущения разрушения единственной рабочей турбины - весь агрегат остановили, вследствие чего "никому ненужный газ" перестал течь в Европу.









И вот та самая Европа в лице Еврокомиссии едва промолвила: Россия - ненадежный партнер прям как Леня Голубков из рекламы в 90-ых. Совершающий "диверсии" и сжигающий газ оплаченный газ "просто так". Глава пресс-службы Еврокомиссии - Эрик Мамер не даст соврать.





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