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Еврокомиссия назвала цинизмом остановку Северного потока
Как известно, в пятницу накануне Шуфутинового дня остановился Северный поток. Казалось бы, рядовое событие, ведь вся Европа на зеленой генерации, но Еврокомиссия решила сделать заявление
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Видимо потолок цен на газ начал свое живительно-целебное шествие по Европе. Ведь после объявления "новых норм" ценообразования никому не нужного российского газа и последовавшей за этим остановки Северного потока почему-то встрепенулась Еврокомиссия.

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   Оказывается, что и немцы могут дать маху, иначе как объяснить, что хваленое немецкое качество и их фирменная сименовская турбина "немножко поломалась". Ну, то есть как немножко, просто машинное масло почему-то было обнаружено на кабельном соединении и в шкафу управления газоперекачивающего агрегата, причем это подтвердил не какой-нибудь рукопопый ваня из РусТрестЛомайка, а патентованный дойчеинженер. Которого ну никак не упрекнешь в предвзятости и коррупции (ведь как известно, только русские пилят и "откатывают"). После непредвиденной поломки в целях безопасности и дальнейшего недопущения разрушения единственной рабочей турбины - весь агрегат остановили, вследствие чего "никому ненужный газ" перестал течь в Европу.


Источник фото: iz.ru


   И вот та самая Европа в лице Еврокомиссии едва промолвила: Россия - ненадежный партнер прям как Леня Голубков из рекламы в 90-ых. Совершающий "диверсии" и сжигающий газ оплаченный газ "просто так". Глава пресс-службы Еврокомиссии - Эрик Мамер не даст соврать.


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#санкции #еврокомиссия #северный поток #северный поток-1 #остановка северного потока #санкционная война
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