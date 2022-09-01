Такое заявление сделал топ-чиновник Кремля - Александр Новак. Ведь подобный санкционный механизм (в смысле ценовое ограничение) - есть прямое нарушение рыночных норм





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Знаете, я до последнего времени верил в "западную сказку" про честный свободный рынок, где все процессы идут самостоятельно, без вмешательства государственных институтов, тем более сговора ряда государств. Участник с самопровозглашенной высокой ценой за свой товар мигом выпадает из цепочки продавцов, у которого будут покупать при наличии альтернативы. Этот процесс называется саморегуляцией рынка. Так было написано в " большой экономической книжке". И раньше участников рынка все устраивало. Но как быть, когда сверхбарыши получает несвободная Россия, "по воле случая" имеющая многочисленные нефтяные месторождения. Такого быть не должно. Совсем. Поэтому к черту рынок. Вводим "потолок цен" на нефть простым росчерком пера. Так решили западные страны. Ведь из-за него стали плохо жить французы и прочие британцы с американцами.









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Но естественно, с таким поворотом не согласна Россия, которая является одним из крупнейших поставщиков черного золота на мировые рынки. Поэтому вице-премьер Александр Новак сделал официальное заявление, согласно которому все страны и компании, решившие поддержать потолок цен на нефть, просто перестанут получать российскую нефть. А "освободившиеся" черное золото просто перейдет к другому покупателю в век часто глохнувшей зеленой энергогенерации. Спасибо за это Гретточке Тунберг, которая сделала куда больше для матушки-России чем неудавшийся агент (сами знаете кого) Дональд Трамп.