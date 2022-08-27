Подобные слова не должны вызывать удивления владельца самого раскрученного "зеленого бренда". И на это есть две причины

Любить Илона нашего Маска - никто не обязан, но уважать за наличие собственного мнения, никоим образом независящего от политической конъюнктуры или текущей моды, мы должны всенепременно. Казалось бы, изобретатель самого знаменитого и популярного электрокара современности всеми фибрами души должен был высказать мнение, направленное против строительства новых АЭС и закрытия старых, а поди же ты - такие шаги контрпродуктивны.

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Скажем больше, по мнению председателя директоров Tesla, закрытие АЭС противоречит национальной безопасности и "убивает" окружающую среду. И надо обязательно строить все новые и новые АЭС. Прямую цитату об этом можно почитать во "вражеском твиттере".

Ну а пока пожелаем крепкой деловой хватки и наконец-таки взять под свое теплое крылышко либертарианскую социальную сеть с синей птичкой на эмблеме.





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