Вода - настолько важный ресурс, что без него в принципе невозможно существование не только человека, но и крупных растений и животных, тем самым вопрос, откуда все таки взялась вода на нашей планете - совершенно непраздный. Ученые всего мира в течение многих лет старались выяснить как появилась на Земле вода. Отсюда на свет вышло до неприличия много теорий, об этой из таких предположений решили высказаться японские ученые
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мужи.
Японцы предположили, что вода "прибыла" к нам из отдаленных уголков вселенной на многочисленных астероидах, которые аки бомбы, падали на "бездушную" планету. Такие небезосновательные выводы стали возможны после того как кусочек 5-граммого астероида Рюгу с помощью японского зонда был "передан" в руки ученых.
После пристального изучения и "всматривания" в микроскоп было сделано предположение, что вода могла сформироваться из летучих соединений вещества астероида. Причем эти материалы являются органическими. Что лишний раз может натолкнуть что жизнь могла прибыть, в том числе и из космоса.