Вот чего не ждешь от NASA, так это признаний о самой страшной угрозе человечества, которая "живет" не в космосе, а "рядом" с нами. По одной из версий, ставшая одной из вероятных причин гибели всех динозавров на нашей многострадальной Земле. Как вы поняли из анонса новости - я говорю о вулканах. Точнее, о супервулканах, проснувшаяся деятельность которых может сделать кирдык не только вашей Америке, но и всему населению пока еще зеленого шарика.
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И внимание, таких вулканов не один или два - а целых двадцать. Пока что они спят глубоким вулканическим сном, а вот когда начнется "рабочее утро" и они проснутся - практически предсказать невозможно. А если оно произойдет (извержение), то у нас настанет так называемая вулканическая зима. И тогда по всей планете зашагает "режим Сибири", с резким похолоданием климата и сопутствующими катаклизмами. Из-за чего в роли "динозавров" окажемся уже мы - люди. Потери могут достигнуть нескольких миллионов.
Некоторые ученые предлагают не ждать, а - действовать. Правда данные действия больше похожи на возню ребенка. Судите сами: дабы предотвратить извержение некоторых супервулканов, власти не нашли ничего лучше, чем поливать вулканы водой, как поливаем мы долгожданные огурцы и помидоры на дачной грядке. Приведет ли такое действие к положительному эффекту - судить трудно.