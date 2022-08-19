Хочешь не хочешь, а человечество в полной мере несет ответственность за свои "маленькие шалости" со своей родной планетой Землей. На днях финские ученые (есть и такие) опубликовали пресс-релиз, в котором утверждается, что наша планета стремительно разогревается как сливочное масло на раскаленной до бела сковороде. Причем скорость с которой "масло" тает - неравномерна. Так в Арктике скорость "повышенной температурной зоны" аж целых в четыре раза выше, чем другие участки нашей планеты.
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Финский же ученый Мика Рантанен поделился мнением, что в период наблюдения за этим явлением с 1979 года по прошлый 2021 год, Арктика превышала и этот пиковый уровень, нагреваясь аж в 7 раз быстрее, чем другие участки Голубой планеты. Причина происходящего до безобразия проста: стало меньше льдов - упал отражающий коэффициент, следовательно, солнечные лучи стали быстрей нагревать воду. Ни и маленький нюанс - среди ученых идет много споров, так что же считать территорией Арктики. Из-за этого и путаница в расчетах. По словам же финских ученых территория Арктики совпадает с Полярным кругом, по которому и сделали расчет.
Но нам стоит запомнить главное: подобное супербыстрое таяние льдов не сулит ничего хорошего и приятного: а ждут нас многочисленные природные катаклизмы и катастрофы.