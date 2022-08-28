Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Madarator За пост начислено вознаграждение
NASA проведет новый реальный тест защиты от астероидов
Нашей Голубой планете грозит не только чудовищная хозяйственная деятельность человека, но и явление куда покруче: есть неиллюзорный шанс разделить судьбу вымерших динозавров после падения крупного небесного тела. Противостоять такому исходу должна быть новая система защиты, разработанная неутомимым NASA
рекомендации
-30% на 6700XT ASUS
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр

   Почти тридцать лет назад мы "всем миром" переживали за мужественную борьбу с гигантским астероидом не менее легендарного Брюса Уиллиса и вот совсем недавно мы корчили животы от смеха после просмотра "Не смотрите наверх". Но "комической" NASA совсем не до шуток - государственное агентство занято серьезным делом - была разработана "практически с нуля" защитная система против крупных небесных тел, потенциально представляющих опасность нашему Голубому шарику. 

реклама


Источник фото: gazeta.ru


   Уже в начале осени "болванка" полетит навстречу небольшому астероиду, дабы доказать или же опровергнуть возможность "отвадить" траекторию полета от столкновения с Землей. Под болванкой подразумевается автономное космическое судно.

   Если быть совсем уж точным, то "ивент случится" 26 сентября. И на заметку: даже в случае неудачи, летящий космический гость совершенно безобиден для планеты. Само событие можно наблюдать в телескопы с земли. 

  Естественно, что над защитой от нежданных космических разбойников "корпеют" и другие страны, в частности никогда не бывший космической державой Китай.

рекомендации
3060 Ti за 40 тр в Регарде
3070 за 40 тр MSI в Ситилинке
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3050 ASUS уже 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3050 дешевле 30 тр в Регарде
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке


За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nasa #защита от астероидов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Девочка с помощью любительской радиостанции смогла дозвониться до астронавта МКС
Джефф Безос решил создать "свою" МКС
НАСА и SpaceX отложили запуск первого российского космонавта в космос
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Майнинг всё – фермеры не планируют продавать видеокарты и массово переходят на Ethereum Classic
16
Дефектная видеопамять Hynix оказалась и на видеокартах RTX3060 Ti производства 2022 года
45
Эпоха свободной ОС Linux подошла к концу – Fedora и Ubuntu начали следить за пользователями
5
В World of Tanks грядут большие перемены – какую видеокарту купить для перехода в EU-регион
29
Девочка с помощью любительской радиостанции смогла дозвониться до астронавта МКС
13
Астрономы обнаружили на расстоянии в сто световых лет планету, покрытую океаном
9
NVIDIA против AMD – какую видеокарту купить для Cyberpunk 2077 в разрешении 1080р, 2К и 4К
16
Смартфон Nokia G400 5G, с дисплеем 120 Гц и процессором Snapdragon 480+, теперь доступен для покупки
5
Народные GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti почти в 1.5 раза быстрее своих предшественниц — инсайд
12
Сколько стоит процессор для требовательных игр в разрешении 2К – 5 геймерских CPU от 18 000р
14
Огромная декоративная упаковка, похожая на звёздные врата — так Intel доставляет видеокарты моддерам
3
Курс Эфира рухнул в ожидании PoS и падения экономики США – сколько будут стоить 1 ETH после 15.09
11
"Царь-двигатель" РД-171МВ официально лучший в мире - его мощность 250 тыс. лошадиных сил
21
Инсайдер поделился производительностью RTX 4060 и RTX 4060 Ti
19
В NASA разрабатывают проект радиотелескопа, способного заглянуть дальше чем телескоп Джеймс Уэбб
9
SSD vs HDD – стоит ли покупать скоростной накопитель для игр на примере Marvel's Spider-Man
11
VK Play запустил бета-тест платформы для прямых трансляций, которая внешне сильно напоминает Twitch
+
Геймеры обрушили рейтинг Path of Exile в ответ на неанонсированное снижение шанса выпадения предметов
1
Ryzen 7 7700X и Ryzen 9 7950X (ES) удалось протестировать в CPU-Z — новинки позади CPU Raptor Lake
19
С выходом решений поколения RDNA 3 компания AMD начнёт теснить NVIDIA на рынке видеокарт
5

Популярные статьи

"Реальная частота памяти" или о вашей отсталости от технологий
51
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
43
В США назревает гражданское противостояние – стоит ли ждать войны и в чём причина противоречий
118
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
24
Краткое тестирование в игре Saints Row 2022
12
Исследования показали, что терапия псилоцибином снижает употребление алкоголя на 83%
21
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
18
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
4

Сейчас обсуждают

Елисей Карачев
02:30
С характеристиками спалились, видно что делали с упором на майнинг Да и кто будет ставить такой кирпич?
Видеокарты GeForce RTX 4060/Ti могут получить разочаровывающую производительность и рост fps на 25%
unboldesoupe
02:28
Самое такое, что чимбал искренне думает, что он этакий тру энтузиаст и истинный Овер, а не банальный колхозник, застрявший во временах спектрума. А вокруг все рукожопы хейтеры и хомяки, но не он. Он и...
Как установить SATA накопители, если корпус слишком маленький для этого
Олег Пантелеев
02:22
На любительскиз диаппазонах не звонят. Там вызывают или зовут. На самом деле услышать космонавтов не так и сожно. Три элемента яги даже хватит. И обычнная китайская рация. Надо знать когда они вообщ...
Девочка с помощью любительской радиостанции смогла дозвониться до астронавта МКС
unboldesoupe
02:20
Этот термалтей изначально был бессмысленным и чисто дизайнерским.
"Танцующие волчки" - Thermaltake Engine 27 vs Zotac Magnus on i5-12400
Александр Еремеев
01:57
На спелфорс похоже.
Журналисты показали 16 минут геймплея Gord — мрачной стратегии от продюсера «Ведьмака»
super619
01:50
39тр за RTX3060 (?!) о_О По-моему, ещё ни одно поколение уровня 60 не стоило так дорого перед выходом следующего поколения за всю историю нвидиа!!! Если бы эта крупная сеть с исчезающими позициями был...
Партнёры Nvidia и AMD ожидают очередное падение цен на видеокарты в середине сентября
Владимир Хацкелевич
01:26
Какой богатый 😛
Microsoft присылает уведомления о прекращении поддержки Windows 7
REY_B_
01:22
Шлак. Стекло вынесено вперёд и не защищено от удара в угол. Падение плашмя выдержит любое стекло. А удар в кромку стекла, скорей всего любое расколет. Что всегда стёкла и бьёт. Для защищённого телефон...
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
Юрий Соколов
01:20
а нельзя было просто кнопку мыши зажать и своими делами заниматься? О_о
Геймер потратил 2500 часов в Minecraft, чтобы дойти до конца карты
unboldesoupe
01:17
Что афтер днс забыл на этой свалке?
Обзор смартфона Hotwav W10 - бюджетный монстр с аккумулятором на 15 000 мА·ч
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем