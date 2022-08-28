Почти тридцать лет назад мы "всем миром" переживали за мужественную борьбу с гигантским астероидом не менее легендарного Брюса Уиллиса и вот совсем недавно мы корчили животы от смеха после просмотра "Не смотрите наверх". Но "комической" NASA совсем не до шуток - государственное агентство занято серьезным делом - была разработана "практически с нуля" защитная система против крупных небесных тел, потенциально представляющих опасность нашему Голубому шарику.
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Уже в начале осени "болванка" полетит навстречу небольшому астероиду, дабы доказать или же опровергнуть возможность "отвадить" траекторию полета от столкновения с Землей. Под болванкой подразумевается автономное космическое судно.
Если быть совсем уж точным, то "ивент случится" 26 сентября. И на заметку: даже в случае неудачи, летящий космический гость совершенно безобиден для планеты. Само событие можно наблюдать в телескопы с земли.
Естественно, что над защитой от нежданных космических разбойников "корпеют" и другие страны, в частности никогда не бывший космической державой Китай.