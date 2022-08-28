Нашей Голубой планете грозит не только чудовищная хозяйственная деятельность человека, но и явление куда покруче: есть неиллюзорный шанс разделить судьбу вымерших динозавров после падения крупного небесного тела. Противостоять такому исходу должна быть новая система защиты, разработанная неутомимым NASA

Почти тридцать лет назад мы "всем миром" переживали за мужественную борьбу с гигантским астероидом не менее легендарного Брюса Уиллиса и вот совсем недавно мы корчили животы от смеха после просмотра "Не смотрите наверх". Но "комической" NASA совсем не до шуток - государственное агентство занято серьезным делом - была разработана "практически с нуля" защитная система против крупных небесных тел, потенциально представляющих опасность нашему Голубому шарику.

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Уже в начале осени "болванка" полетит навстречу небольшому астероиду, дабы доказать или же опровергнуть возможность "отвадить" траекторию полета от столкновения с Землей. Под болванкой подразумевается автономное космическое судно.

Если быть совсем уж точным, то "ивент случится" 26 сентября. И на заметку: даже в случае неудачи, летящий космический гость совершенно безобиден для планеты. Само событие можно наблюдать в телескопы с земли.

Естественно, что над защитой от нежданных космических разбойников "корпеют" и другие страны, в частности никогда не бывший космической державой Китай.

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