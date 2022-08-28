По мнению британских ученых, люди прилетели на Землю из космоса
Кто-то считает, что человека создал Бог, а кто-то считает, что наш ближайший родственник - обезьяна. Но у дотошливых, а иногда просто слишком странноватых британских ученых есть свое причудливое мнение на этот счет. Например, группа известных научных деятелей островного государства "по большому секрету" относит людей к банальнейшим пришельцам из далекого космоса.
Чандр Викрамасинг (очень английское имя и фамилия - да) добавляет, первые "капсулы с жизнью" прибыли всего лишь 3500 лет назад на комете, распространяясь с единственной целью - создать современное человечество.
реклама
И "пацана можно было бы спросить за порожняк", но наш ученый герой поделился фактами, укрепляющими его гипотезу. Почитать предложенные аргументы можно в местном журнале Кембриджа.
И еще один странный факт: в Англии закрылась старейшая программа по изучению НЛО. Не заметают ли следы осведомленные субъекты, кто его знает...
Но бывший директор ныне закрытого проекта "MoD" подлил масла в огонь, заявив, что велик шанс попасть под террористические атаки пришельцев, которые никак не предотвратить.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила