Кто-то считает, что человека создал Бог, а кто-то считает, что наш ближайший родственник - обезьяна. Но у дотошливых, а иногда просто слишком странноватых британских ученых есть свое причудливое мнение на этот счет. Например, группа известных научных деятелей островного государства "по большому секрету" относит людей к банальнейшим пришельцам из далекого космоса.

Чандр Викрамасинг (очень английское имя и фамилия - да) добавляет, первые "капсулы с жизнью" прибыли всего лишь 3500 лет назад на комете, распространяясь с единственной целью - создать современное человечество.





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И "пацана можно было бы спросить за порожняк", но наш ученый герой поделился фактами, укрепляющими его гипотезу. Почитать предложенные аргументы можно в местном журнале Кембриджа.

И еще один странный факт: в Англии закрылась старейшая программа по изучению НЛО. Не заметают ли следы осведомленные субъекты, кто его знает...

Но бывший директор ныне закрытого проекта "MoD" подлил масла в огонь, заявив, что велик шанс попасть под террористические атаки пришельцев, которые никак не предотвратить.





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