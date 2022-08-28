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По мнению аналитика следующая мировая война будет вестись "на палках и камнях"

Свою правоту израильский аналитик объясняет возросшей ролью интеграции ИИ и военных технологий.
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   Страшилки из прошлого и настоящего, где нашим общим врагом будет не житель Америки или Азии, а вполне себе реальное воплощение киношного Skynet'a - имеет место быть. Подобного рода мнение высказала израильский аналитик Лиран Антеби, которая по совместительству еще и ученая. Бояться нам нужно не оружие - например беспилотник, а стоящий за ним - ИИ.

   Люди и специалисты начинают воспринимать всерьез не ядерные ракеты и бомбы, а глобальные кибервойны. Ведь пытаясь облегчить жизнь и существование человека, высокие технологии "захватывают" мир, проникая во все сферы нашей жизни: от чайника на кухне до автопилота транспортного средства. Осталось дело за "мАлым": перехват управления оружием и вооружением. 

Источник фото: dubikvit.livejournal.com


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   Что, в свою очередь, заставляет нас не пускать дело на самотек, а пытаться разобраться в экосистеме работы ИИ-сферы. 

   Ну и не пуская пыль в глаза, а дым в трубу, подытожим - главная мысль ученой заключается в простой вещи: пока ИИ не станет совершенным, ему еще рано передавать рычаги влияния и управления на жизненно важные процессы: будь то управление автобусом или атака дроном групп вооруженных людей.


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аналитика искусственный интеллект мнение эксперта skynet будущая война
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