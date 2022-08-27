Великобритания способна дать миру не только мем "британские ученые", но и на самом деле показать миру ученых с большОй буквы, в частности ученых-генетиков. Судите сами - ученые мужи островного государства "смогли получить" зародыш мыши, не используя "классические методы". Под классическими методами подразумевается использование все тех же сперматозоидов и яйцеклетки. Применяемый способ оказался следующим: используя стволовые клетки различных видов и "составив" их в правильной пропорции, получившуюся композицию поместили в питательный раствор. После чего осталось лишь наблюдать за взаимодействием данных клеток, являющихся истинным этапом формирования эмбриона.
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Подобное изучение длилось восемь дней, в ходе которого у потенциального мышонка успел сформироваться в некотором роде мозг и сердце.
Полученные результаты могут помочь медикам выявить дефекты у зародышей людей на максимально ранних стадиях и помочь целенаправленно выращивать конкретные органы для трансплантационных операций.