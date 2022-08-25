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создатели того самого Delorean из "Назад в будущее" придумали новую машину

Пускай прошлая затея потерпела крах и знаменитая фирма попросту разорилась, нашлись силы и инвесторы, которые попробуют реанимировать автопроизводителя, объявив о выпуске нового автомобиля
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   Когда хочешь попасть в будущее, а может и пришлое, вспоминаешь не машину времени Терминатора, ибо как-то банально до колик в животе, а вполне себе "стильную-молодежную" Delorean из "Назад в будущее", ту еще горячую штучку, на которой знатно изменяли будущее, настоящее и прошлое - "док" и Марти. Но в реальной жизни "бизнес совсем не пошел" и создатель машинки чуть не угодил за решетку по сфабрикованному делу ФБР, но адвокаты сумели спасти инженера. Правда после судебных процессов инвесторы трусливо отвернулись от "токсичных активов" господина Джона Делореана и фирму пришлось закрыть.


Источник фото: omega delorean. techcult.ru


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   Но видимо у отправившегося на тот свет конструктора остались преданные фанаты, сумевшие привлечь инвесторов в новый проект под старым брендом Делореан, основу которого составила предсерийная машина в кузове купе Alpha5. Итогом которого (проекта в смысле) и стал футуристический концепт под цепляющим именем Omega. Но поговорим мы все-таки о Alpha5.

   А раз автомобиль как бы смотрит в будущее, то и двигатель будет лишь электрическим, обладающей достаточной мощностью для разгона до сотни за 3 секунды, с запасом хода по шоссе в 450 километров. Старт производства не откладывается в далекий ящик, а начнется спустя почти два года в 2024 году. Именно в этом году начнется сборка "земного" Alpha5.


Источник фото: DeLorean Alpha5. autoreview.ru


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   Но вот что до концепт-кара, то к большому сожалению он вряд ли увидит "белый свет", ибо уж слишком смелым оказался 3D-макет стремительного красавца.




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