создатели того самого Delorean из "Назад в будущее" придумали новую машину
Когда хочешь попасть в будущее, а может и пришлое, вспоминаешь не машину времени Терминатора, ибо как-то банально до колик в животе, а вполне себе "стильную-молодежную" Delorean из "Назад в будущее", ту еще горячую штучку, на которой знатно изменяли будущее, настоящее и прошлое - "док" и Марти. Но в реальной жизни "бизнес совсем не пошел" и создатель машинки чуть не угодил за решетку по сфабрикованному делу ФБР, но адвокаты сумели спасти инженера. Правда после судебных процессов инвесторы трусливо отвернулись от "токсичных активов" господина Джона Делореана и фирму пришлось закрыть.
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Но видимо у отправившегося на тот свет конструктора остались преданные фанаты, сумевшие привлечь инвесторов в новый проект под старым брендом Делореан, основу которого составила предсерийная машина в кузове купе Alpha5. Итогом которого (проекта в смысле) и стал футуристический концепт под цепляющим именем Omega. Но поговорим мы все-таки о Alpha5.
А раз автомобиль как бы смотрит в будущее, то и двигатель будет лишь электрическим, обладающей достаточной мощностью для разгона до сотни за 3 секунды, с запасом хода по шоссе в 450 километров. Старт производства не откладывается в далекий ящик, а начнется спустя почти два года в 2024 году. Именно в этом году начнется сборка "земного" Alpha5.
Но вот что до концепт-кара, то к большому сожалению он вряд ли увидит "белый свет", ибо уж слишком смелым оказался 3D-макет стремительного красавца.
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