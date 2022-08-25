В век изменившегося мира даже такое опасное занятие, как покорение горной вершины, требует наличие интернета. А то как похвастаться в Инсте

На вопрос "без чего, не дай боже, нельзя отправиться в поход по горам" был найден довольно-таки нетривиальный ответ. Оказывается, вместо "я всегда беру с собой видеокамеру", теперь пользуется спросом, как самая незаменимая вещь - это смартфон. Ведь кто-то же должен хвастаться свежими сториз и прямым эфиром с покорения горной вершины. Именно этим интересом вдохновилось правительство далекой Танзании, построив первую часть масштабного проекта по "интернетизации" Килиманджаро. Не обошлось и без внешних союзников: "витую пару" помогали "тянуть" загадочные китайские инвесторы. Ну а главной целью же является развитие туризма, об этом можно сделать однозначный вывод, узнав сколько денег в иностранной валюте приносит это начинание бедной африканской стране. Напомню - это порядка 1.5 миллиарда в вечнозеленой валюте, цифра очень большая для Танзании.

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Информация для справки: на вершину самой высокой горы мира поднимается в год около 35000 "альпинистов" в год, а сама связь для такой "оравы" будет широкополосной. Правда некоторые местные жители не разделяют оптимизма: ведь интернет отсутствует во многих местных "кишлаках", но власти упорно пытаются "ублажить" туристов, вместо своих верноподданных. .

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