Когда вспоминаешь о Пентагоне, в голову сразу приходит мысль не только о могущественном оборонном ведомстве США, но и о многострадальной организации, которая становится постоянной жертвой как экранных голливудских злодеев, так и вполне реальных хакеров. Чему как раз подтверждением и служит нынешняя новость.
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Под ударом оказалась электросеть военных баз, точнее ее управляющая программа. Сетевое вторжение обнаружили военные инженеры, которые преступили к внеплановому тестированию "на дыры" в безопасности.
Сам взлом осуществлялся практически "в онлайн-режиме" на знаменитой конференции хакеров DEF CON 2022.
Процесс взлома происходил на удивление крайне просто: была взломана "шкала Кельвина", где, как вы знаете, нет отрицательных величин, чем и воспользовался анонимный "компьютерный умелец", заменивший искомые данные отрицательными данными (температуры), после чего система отказалась работать.
После обнаруженной "дыры" айтишники Пентагона клятвенно заверили, что вот прямо завтра начнется разработка "защитной оболочки" для тестирования ошибок и выявления уязвимостей, удобных для хакерских атак с последующим купированием проблемы.