Как обмануть "природу" и зарядить свой смартфон быстрее - знатоки поделились своими лайфхаками

Минули те относительно счастливые времена, когда наши мобильные телефоны не "доживали" до вечера, а вполне себе бодро работали на одной зарядке неделю, а то и сильно поболе. Теперь, постоянными атрибутами нашей спокойной жизни стали PowerBank'и и близость к розетке, ведь с таким мощным железом и супербольшими дисплеями, век заряда среднего смартфона - совсем не долог. Но речь пойдет не о том, как заряжать смартфон - реже, а о том - как заряжать быстрее.

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Первый лайфхак. Как только индикатор заряда перешел в "красный режим" - выключаем телефон и подключаем к сети. Второй лайфхак. Как вариант, если не хочется совсем быть без связи и световой индикации, просто переводим смартфон в режим "в самолете". Для чего это делается. Данный режим "вырубает" все эти ненужные при зарядке протоколы и процессы: например GPS и Wi-Fi Третий лайфхак. Самый "мягкий". При зарядке ничего можно не отключать, но и не надо "залипать" в телефоне. Четвертый лайфхак. Кто бы что не говорил, а наиболее сильное напряжение при зарядке не в USB компьютера, а в вашей домашней розетке. Выводы очевидны. Ну и наконец финальный лайфхак. Перегретый смартфон или переохлажденный - заметно медленней пополняет свой заряд АКБ. Это тоже нужно учитывать.

Резюме: вот такими нехитрыми способами можно попробовать "обмануть" аккумулятор смартфона и зарядить его быстрее.

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