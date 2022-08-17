Ученые изучают не только последствия ядерной войны или правильные способы приготовления жареной картошки, но и составляют диаграммы об этапах исчезновения жизни, слава богу пока что только животной и растительной. В частности "под прицелом" итоги глобального потепления, о котором решило рассказать хорошо известное печатное издание - газета Independent. В беседе с журналистом участвовал известный ученый Билл Хэа, который переосмыслил и воссоединил данные разнообразных опытов и предположений в плане сроков жизни некоторых видов после прохождения определенных этапов всемирного потепления.
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Все началось не так давно. Первым звонком стало резкое развитие фабрик и прочих заводов, вследствие чего средневзвешенная температура на планете скаканула аж на 0.7 градуса по шкале знаменитого Цельсия. В XXI веке прибавка может составить до 0.3 градусов за четверть века.
Такие изменения не несут ничего хорошего: ускоренное таяние полярных "материков", горных ледников уничтожит или сильно "прорядит" популяцию полярных жителей, таких как медведи, моржи и пингвины. Но не надо думать что этим "дело" и ограничится: под ударом так же окажется сообщество обитателей коралловых рифов, а там где повышение температуры - там и увеличение количества пожаров, поэтому количество насекомых, гнездящихся в районе Средиземного моря резко поубавится.
Проблемы начнутся и в речной заводи: форель и лосось не любят "кипяток" - поэтому их видовое разнообразие и количество значительно сократятся. Сократится так же количество цветов и растений высокогорных поясов ряда континентов, так же жара затронет леса Китая, где в массовом порядке начнут исчезать долголетние растения. Природа не забудет и про виновников всего этого - людей: голодом накажет до полутора миллиардов вида "человек разумный".
А вот новый XXII век будет "воистину" жарким: в сравнении с XIX веком температура повысится уже на три градуса, поэтому в прошлом останутся тропические леса Амазонии, где так любил охотиться голливудский Хищник и начнут вымирать леса в Европе. Количество же людей, переживших голод, уменьшится на 5.5 миллиардов особей. То ли еще будет...