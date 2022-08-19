Новый век породил бесчисленное количество удивительных летальных аппаратов, например - модель JetRacer, которая до боли напоминает мебельное кресло

Издавна "пятый океан" манил не только птиц и насекомых, но и человека - парение и бескрайние "3D-просторы" - никого не оставят равнодушными. И в век почти неограниченных технических возможностей человек устремился в небо, создавая бесчисленное количество летальных средств. Одним из таких создателей является Фрэнки Запата, сконструировавший реактивные и водные "летающие доски". На днях был представлен очередной такой аппарат - JetRacer.

реклама





По сути, новый проект "маэстро" построен не с нуля, а активно использовал старые наработки, например Flyboard Air, очень похожий на легендарный jet pack из знаменитой серии игр GTA.

Но чем новая модель отличается от старой - так это возросшей своей маневренностью и управляемостью, все это стало возможным благодаря внедренному вектору тяги, который позволяет пускай не с легкостью, но тем не менее, выполнить знаменитую "бочку".





Расхваливая свое новое "средство передвижения", изобретатель указал, что JetRacer могут использовать как военные, так и гражданские службы. Ведь "пепелац" способен не только летать со скоростью 250 км\ч, но и перевозить вес до 200 килограмм.

Когда же начнется выпуск "летающего средства" - руководство компании "Zapata" хранит тягостное молчание, но и цена остается под покровом тайны. А сейчас пока что осуществляется набор добровольцев для обучения пилотирования JetRacer'а. Уже отобрано 100 смельчаков. А мы по-прежнему ждем цену на устройство.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



