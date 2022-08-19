Издавна "пятый океан" манил не только птиц и насекомых, но и человека - парение и бескрайние "3D-просторы" - никого не оставят равнодушными. И в век почти неограниченных технических возможностей человек устремился в небо, создавая бесчисленное количество летальных средств. Одним из таких создателей является Фрэнки Запата, сконструировавший реактивные и водные "летающие доски". На днях был представлен очередной такой аппарат - JetRacer.
реклама
По сути, новый проект "маэстро" построен не с нуля, а активно использовал старые наработки, например Flyboard Air, очень похожий на легендарный jet pack из знаменитой серии игр GTA.
Но чем новая модель отличается от старой - так это возросшей своей маневренностью и управляемостью, все это стало возможным благодаря внедренному вектору тяги, который позволяет пускай не с легкостью, но тем не менее, выполнить знаменитую "бочку".
Расхваливая свое новое "средство передвижения", изобретатель указал, что JetRacer могут использовать как военные, так и гражданские службы. Ведь "пепелац" способен не только летать со скоростью 250 км\ч, но и перевозить вес до 200 килограмм.
Когда же начнется выпуск "летающего средства" - руководство компании "Zapata" хранит тягостное молчание, но и цена остается под покровом тайны. А сейчас пока что осуществляется набор добровольцев для обучения пилотирования JetRacer'а. Уже отобрано 100 смельчаков. А мы по-прежнему ждем цену на устройство.