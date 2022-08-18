За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

реклама

Как вешалка начинается с театра, так и хорошая компьютерная система начинается с материнской платы. Ведь именно от ее надежной работы зависит комфорт, производительность и просто стабильная работа вашего компьютера. Все по причине "модульности" - ведь именно к "матери" пристыковывается ЦП, оперативка и HDD (SDD) и видеокарта (если она нужна). И вот об этих самых нюансах спешу поделиться с новичками "подстольных вороных коней".

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Что такое хорошая материнская плата - "это не только ценный мех..." как шутили классики с некогда нам братской Украины, а нечто большее, и вот об этом "большем" будет рассказано ниже. Ведь от таких "нюансов" можно получить как "радость бытия", так и бочку горького разочарования. Как вы поняли, продуктивность, а точнее производительность - это вот наше все.

Устройство современной материнской платы

реклама

Коротко поговорим об "анатомии" современной motherboard.

Чипсет - это набор блоков микросхем, регулирующих работу системы в целом. Сокет - разъем для установки и подключения ЦП, На сегодняшнем рынке осталось лишь два монополиста этих чудо-кристаллов. Как нетрудно догадаться, это технологические компании Intel и AMD Форм-Фактор - это "формы" или по-нашему по-деревенскому - размер материнки, от "малышек" до настоящих рубеновских красавиц. VRM - что это за "зверь" такой, будет описано ниже. Разъемы - входы-выходы на материнской плате, предназначенные для подключения различных устройств и "девайсов".





Сокеты AMD и Intel

реклама

Для продвинутых пользователей знание о том, что разъемы у AMD и Intel - различны, относится к разделу "Капитан очевидность", но новичкам об этом всегда нужно помнить. Ниже будет пример такого разнообразия.

Intel - сокет LGA (примерно переводится как матрица контактных площадок), интеловский разъем, "эволюционирующий" из стадии FC-PGA, обладающий рядом достоинств-отличий от последнего, заключающихся в функции защиты при долговременных или просто неосторожных перевозок-переносок в сборе с материнкой, и новой инженерной конструкции, из-за увеличения силы токов лучше противостоящей так называемой истории с паразитными наводками.





реклама

Современные LGA - это LGA1200, LGA1700 и конечно же LGA2066

AMD использует "устаревший" FC-PGA, это - следующие сокеты: AM4, TR4, TRX4 и потенциальный хит AM5

Чипсет отвечает за подключение и работу следующего "компьютерного богатства": центрального процессора, различных накопителей информации, оперативки, видеокарты и некоторых других устройств (пример - сетевая карта или плата видеозахвата). Чипсет - довольно важная штука, именно он "знатокам" помогает определить подойдет, а точнее - "заведется" ли конкретная оперативная память на вашем железе, получится ли "втиснуть" процессор в данный сокет и многое другое.

Вот что сейчас самое актуальное, сначала, по традиции и старшинству начнем с Intel:

старший Z490 - Поддержка разгона и современных новомодных "штучек"

средний Q470 - То же самое, что и выше, но "без перламутровых пуговиц"

средний H470 - в комплект входит установленный модуль Wi-Fi

W480 - для так называемых рабочих станций

AMDишное семейство:

X570 (альтернатива X470 и X370) - Поддержка разгона и PCIe 4.0 и системы двух видеокарт

B550 (альтернатива B350) - Тот же разгон, поддержка NVMe и новейших процессоров AMD

A520 (альтернатива A320) - Дешевый компромисс.

Размерчик (Форм-фактор)

Размер материнской платы или более модно-молодежно - так называемый Форм-фактор. Чем больше размер, тем больше можно разместить "внешних устройств" на материнке. Но тут нужно знать следующее: большинству пользователей "за глаза" хватит размера ATX. Больше - избыточно, а вот возросшие со временем "аппетиты", а они возрастут - не дадут вам разгуляться в форм-факторе Micro. Публикую в порядке убывания размеров.





EATX - самый большой размерчик - для компьютерных энтузиастов и геймеров-экстремалов, идеальный вариант для сервера.

ATX - середнячок для стандартных желаний и возможностей обычного человека, но есть и исключения

Micro-ATX - всего понемногу. Из-за небольших размеров данные "мамки" обладают меньшим количеством разъемов, как и своими возможностями.

Mini-ATX - настоящий "дамский угодник" - малыш такой маленький, что будет смотреться незаметной крошкой в сравнении с "богатырем" ATX

Внешние разъемы "матери"

Тут следующая хитрость: так как я вам "дал" современные модели материнских плат, следовательно, эти матери поддерживают все необходимые актуальные разъемы. Но так как наш мануал для новичков - опишу некоторые "слоты". Например, всем известный USB, от ультрамодного USB 3.2 Gen2x2 до "вечной классики" - USB 2.0. И, конечно же не забываем про "насущный" USB type-C, ведь именно его только лишь поддерживают современные смартфоны.





Voltage Regulator Module

Voltage Regulator Module - она же подсистема питания. Продвинутые пользователи и геймеры знают важность этого слова, а вот новичкам оно ничего не говорит, но именно от этого словосочетания зависит производительность и стабильность вашей компьютерной системы, причем скачки и перебои в электроснабжении системного блока могут натворить бед - вплоть до выхода из строя материнской платы, и одним нажатием кнопки "перезагрузка" уже не отделаешься... Поэтому импульсный преобразователь постоянного напряжения не баловство - а необходимая "деталь интерьера". Не буду вдаваться в подробности, но "мощность" и качество работы VRM зависит от количества "фаз" - чем больше, тем лучше. Правда производители дешевых материнок используют уловки, практикуя "усиленные" фазы. Простому же пользователю необходимо запомнить чем мощнее процессор, тем большее количество фаз ему необходимо, так же ключевую роль VRM играет при разгоне. Поэтому еще раз: выбираем много фаз, добротный большой радиатор и известный производитель - например тот же Asus.





Резюме

Благодаря вот таким нехитрым рекомендациям даже новичок-незнайка худо-бедно самостоятельно сможет выбрать не "залежалый товар", а более-менее актуальные мамки для комфортного существования в ближайшую пару-тройку лет с возможным апгрейдом, между делом играя в современные игрушки (при наличии актуальной видеокарты и процессора) или занимаясь другими ресурсоемкими операциями. Всем спасибо и приходите еще ;)



