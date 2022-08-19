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За "жизнью" - на Венеру: озвучены причины отправки частной миссии на планету

Венера - безжизненна, но ученые не теряют шансов изменить это укрепившиеся представление. На днях к этой горячей планете будет отправлен научный зонд в поисках жизни
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   Большинство научных миссий, отправляемых в удаленные уголки нашей необъятной Вселенной, были лишь государственными заданиями. Ведь осуществлять столь масштабные проекты если даже не грандиозные, по силам лишь организациям с мощным донельзя финансированием и крупной научной базой. Но время не стоит на месте, и вот во вторник 16 августа, фирма Rocket Lab поделилась некоторой информацией, касаемо научной миссии на вторую планету солнечной системы - жаркую Венеру. Где несмотря на кислотные дожди и раскаленную до красна поверхность планеты есть небольшой, но шанс - встретить вполне себе вероятную жизнь. Правда, исследования по поводу жизни будут проводиться не на "суше", в венерианской атмосфере, на высоте порядка 60 километров. Ведь именно там обнаружены условия, отдаленно схожие с земными. Запуск "исследовательского межпланетного корабля" запланирован на весну следующего года. Если же не получится отправиться в космос в мае, то "рестарт миссии" будет возможен лишь холодной зимой спустя два года. Ну и информация для смеха: полезный груз "шатла" будет составлять аж 1000 грамм, ведь именно столько весит научный прибор, слово которого напоминает матерный язык, для интересующихся данный прибор называется нефелометром. Устройство необходимо для обнаружения "живых" частиц в "воздухе" Венеры.

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Источник фото: new-science.ru

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   Следующей целью, которую должен выполнить исследовательский зонд, это химический состав облаков планеты. Необходимой для глобального понимания  жизнеубивающего парникового эффекта, ведь подобный "непрозрачный" "экран" есть и на Венере, в результате зловредной деятельности которого "земная кора" этого небесного тела - самая горячая среди планет "Солнечного цикла". К слову, даже запланировано примерное время работы "межпланетного научного помощника" - это примерно пять минут полета в плотной атмосфере "красотки". Все данные на Землю будут передаваться с помощью зигзагообразной антенны. 

   И вот что еще: прибор будет находиться в защитном "чехле" как кощеево яйцо в утке, так как неприветливая экстремальная атмосфера Венеры состоит из большого количества углекислого газа и азота. Материал "яйца" соответствует самым высоким стандартам защиты от тепловой энергии, имея углеродный состав, в добавок нижняя часть "скорлупы" покрыта высокостойкой кислотной "броней".

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   Ракета, перевозящая все это "научное барахло", называется Electron, после окончательного "затухания" которой дальнейший свой финальный путь имущество Rocket Lab будет передвигаться с помощью платформы Photon.


Траектория снижения прибора в атмосфере. Источник фото: new-science.ru

   И чуть подробнее о "космической маршрутке": ракета-носитель Electron эксплуатируется частной компанией с 2018 года, имея максимальную "возможность" для перевозки примерно 3 центнеров полезной нагрузки. Но вот, чтобы добраться до Венеры, придется дополнительно воспользоваться грузовыми "услугами" Photon. А чтобы лучше понять, "что есть" этот непонятный Photon, то представьте обычный спутник с малоимпульсным переменно работающим двигателем, функционирующим лишь краткий промежуток времени, но с высокой периодичностью. Кстати, "грузоперевозчик" Photon так же помогал и пресловутой NASA с ее лунной программой, выводя на орбиту Луны CAPSTONE (исследовательский лунный аппарат).

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Как будет выводиться прибор на солнечную орбиту. Источник фото: new-science.ru

   А вот чтобы сэкономить драгоценное топливо, связка из ракеты-носителя и микроспутника будет выводиться на необходимую по высоте орбиту по довольно "хитрой схеме", постепенно раз за разом подымая свой апогей. И вот когда уже верхняя граница в 70000 километров будет достигнута, "космическая гравицапа" сможет побороть гравитационное притяжение Голубой планеты и отправится уже на орбиту вокруг Солнца, составляющую эллипсоид. После кратковременных коррекций курса малоимпульсным двигателем уже осенью следующего года исследовательский зонд достигнет Венеры. Для финального броска в "преисподнюю" останется задействовать "Photon Hyper Curie", который наконец поможет войти в плотные слои атмосферы. Постепенно высотомеры "доложат" о правильной высоте и бронекапсула прибора отделится от всей конструкции, ну а далее последует рутинная операция сбора необходимой информации из венерианской "воздушной скорлупы".


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CAPSTONE и Луна. Источник фото: gazeta.ru



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венера межпланетная экспедиция научный зонд
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