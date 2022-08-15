Кто-то открывает новые планеты и самые старые звезды, а кто-то не желает так далеко "отправляться" и делает открытия гораздо ближе, например исследуя полезные\вредные свойства такого важного продукта питания как жареный картофель. Естественно, что подобным архиважным исследованием не могли не заняться "британские ученые".
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Эксперты из мир британской науки утверждают, что во время процесса приготовления столь любимого блюда до столь любимой крайне высокой степени прожарки и появившиеся хрустящей поверхности возникает опасный процесс образования акриламида. Это вещества является крайне реактивным канцерогеном.
Ученые мужи настаивают, что пережаривать этот корнеплод крайне не рекомендуется, да и вообще, "забыть" про каждодневное потребление жареных продуктов питания. А если уж вы соизволили приготовить такое аппетитное блюдо, поверхность предполагаемого изысканного яства должна иметь лишь светло-золотистый колор.
А что бы "два раза не ходить", та же группа утверждает, нужно переходить с "жаркого" на "парено-вареное" и соблюдать правила хранения продуктов питания: например тот же картофель в строжайшем порядке не хранить в холодильнике, так как охлаждение до низких температур опять вызывает процесс выделения акриламида.
Так же означенный акриламид содержится в больших количествах в чипсах и тому подобных снеках, а еще его очень много в табачном виде. Будьте аккуратны.