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Почему "не рекомендуется" дышать марсианским воздухом - "эксперты" разобрались

У Марса есть атмосфера, и она, в том числе, состоит из кислорода, но дышать в ней - нельзя. Отвечаем почему
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   Группа ученых решила отвлечься от своих скучных расчетов и попыталась удивить широкую общественность какой-нибудь "щекочущей нервишки" новостью. Например, о составе марсианской атмосферы, а главное - что будет если взять и снять защитный скафандр и подышать "полной грудью".

   Такие беседы тем более актуальны, ведь колонизация Марса - не такое уж далекое событие в скором будущем, Красная планета - один из немногочисленных кандидатов на строительство "жилого массива". Правда загвоздочка лишь в том, что "жилищные условия" не слишком "благоприятные", например кислорода катастрофически мало. И вопрос, что будет если снять защитный скафандр и вдохнуть "бодрящий" марсианский воздух - совсем непраздный. 

Мем по теме. Источник фото: meme-arsenal.com


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   Судя научным изысканиям, так называемая атмосфера планеты, названной в честь древнеримского бога войны, такая же "воинственная", как и коварный суровый бог. Судите сами: воздушных масс на Марсе на 99% меньше чем на Голубой планете, все из-за низкой гравитации, создаваемой атмосферой Марса, из-за чего полезные газы легко уходят в космос, а то что остается - нельзя назвать "полезным" для легких человека - ведь это хорошо нам известный углекислый газ. Его концентрация столь велика (порядка 96% марсианского воздуха), что вдохнув такую "газобаллонную смесь", легко отправиться на личный прием к тому самому древнеримскому богу. Процесс будет крайне мучителен - мгновенное "желание" задохнуться, а наша кровушка так скоро закипит, как тот чайник из рекламы Tefal. 

   Так что местопребывание на Марсе без огромного запаса кислорода - не вариант, с водой те же проблемы. Да и ночью на Марсе до неприличия холодно: -73 градуса по Цельсию - это что твой Оймякон (между прочим, самое холодное место на Земле).



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