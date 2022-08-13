Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Они - умные": бактерии убивают себя и своих сородичей, занимающихся тольлко лишь "потреблением"

В сегодняшней новости прекрасно все: мы узнаем о такой науке - как вычислительная биология и откроем для себя, что бактерии - "не только лишь ценный мех, но и умные существа, способные принести себя в жертву ради выживания своего вида"
[ ] для раздела Блоги
+
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3080 Gigabyte подешевела на порядок

   Вычислительная биология - "новое слово в науке и технике", предмет, заключающиеся в изучении и моделировании процессов, происходящих в больших биологических системах. Именно по "методичке" этой новой дисциплины ученый Алекс Моффет провел достаточно интересный опыт о "жизни колонии бактерий", где сообщество искомых "бурно" отреагировало на появление "соседей-халявщиков", желающих потреблять - но не "отдавать". "Методы воспитания" такого контингента оказались отнюдь не гуманными даже среди малюток: "поселение" готово совершить "сеппуку" (ритуальное самоубийство в Японии), лишь бы не содержать бездельников.


Источник фото: labmedica.com


реклама

   Ну и в чем собственно суть. Бактерии насколько "малопроизводительны", что для выживания им необходимо объединяться в "творческие артели", ведь вырабатываемая единица химического соединения одной конкретной особи, необходимая для изменения среды на более комфортную - слишком мала. А вот когда микроорганизмы трудятся сообща, их "коммунизм" - велик и могуч: тогда их бравому "муравейнику" генерировать "потребительскую корзину" для всего "города" весьма по силам. Но тут опять, как и в "человейнике": директор получает зарплату миллион рублей, а простой рабочий двадцать пять тысяч, а в среднем, зарплата у обоих - около полумиллиона. Поэтому в целом "мегополис" живет полуголодной жизнью - кому-то вершки, а кому-то и корешки. 

   Но и такой жизни порой приходит несчастливый конец: среди жителей может появиться новый штамм, "воспитанники" которого решили взять и не "работать", просто приняв за правило лишь потреблять генерируемую сообществом пищу. Такая ситуация перестает устраивать других добровольных тружеников, ведь им приходится содержать вредных прихлебателей за счет "собственного благополучия". Но и здесь беззащитные бактерии нашли выход: они подают прощальный сигнал о "конце эпох" и вся колония решает прекратить всяческую "трудовую деятельность", обрекая все свое "население" на голодную гибель. Но это не обида или еще что похуже, это механизм избавления от "пятой лапы", из-за которого гибель части бактерий - отличное решение, которое может спасти культуру бактерий, пожертвовав "шелудивыми Содомом и Гоморрой".


Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бактерии эксперимент микроорганизмы вычислительная биология это интересно
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры августа 2022 года
11
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
24

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
3 августа 2022 31

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна точная дата перехода Эфира на PoS и блокировки майнинга на видеокартах
18
Энтузиаст протестировал российский процессор Эльбрус-8С в Cyberpunk 2077, Witcher 3 и GTA 5
132
NVIDIA готовит большие скидки на серию GeForce RTX 3000, AMD снижает продажи, а осенью цены взлетят
18
Параллельный импорт техники в РФ из стран ЕАЭС может скоро закончиться
48
Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
80
Far Cry 6 уже на торрентах – какую видеокарту купить для фанатов легендарной серии в 1080р, 2К и 4К
41
Появились подробности о том, зачем хакеры из KillNet сломали Lockheed Martin
2
Сеть Starlink Илона Маска признали медленной, а миллиардера обязали вернуть государству $900 млн
3
Специалист взломал терминал Starlink от SpaceX при помощи устройства за 25 долларов
1
В августе цены на видеокарты NVIDIA и AMD пойдут вниз — инсайд
14
Rivian запатентовала свой способ уменьшения радиуса разворота электрических внедорожников
11
5 видеокарт AMD, которые быстрее и дешевле NVIDIA в магазинах РФ – выбираем GPU на любой кошелёк
5
Приключенческая игра Islets готовится к выходу на Switch, Xbox и PC
+
Microsoft Edge получил ряд нововведений
+
Самый высокий "теремок" в виде небоскреба построили в США
4
Житель Мичигана создал собственного интернет-провайдера
14
Хакеры взломали Marvel's Spider-Man в день выхода – какую видеокарту купить для эксклюзива Sony
8
Ни себе ни людям – NVIDIA сократит производство видеокарт на 50%, потеряет рынок и доходы
18
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
86
В сеть слили фотографию серийного процессора AMD EPYC 9654 Genoa
+

Популярные статьи

Как NVIDIA заставляла геймеров покупать видеокарты с трассировкой лучей и почему ничего не вышло
40
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 20
13
Критика игрового ПК, который я собирал два года или почему не стоит растягивать апгрейд надолго
142
ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских
216
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
10

Сейчас обсуждают

Ядрило
23:19
правда не истина, а правда сказанная укрожопым троллем с фабрики - это ложь
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
ptlrkptt
23:19
желаю успехов
Процессоры Intel Raptor Lake будут не просто обновлением Alder Lake и получат ряд улучшений — инсайд
Jo-Jo
23:19
Z690 же под 12 поколение, Z790 надо брать, чтоб раскрыть проц, архитектура 790 аккурат под 13 поколение.
Процессоры Intel Raptor Lake будут не просто обновлением Alder Lake и получат ряд улучшений — инсайд
2rasmus
23:18
Продажной любовью занимаетесь?
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
ахахах
23:18
я помню этот момент в реальности-граждане своих домов всю ночь ходили охраняли дома свои от террористов сами.Россию невзять никогда с таким народом
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Goonder Swan
23:17
да
"Жирные" донаты создали проблему - игроку Diablo Immortal с топовым персонажем не с кем играть
ptlrkptt
23:17
правда колет глаза да ?
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Иван Кирби
23:16
5 причин сочинить xyйню и заработать денег на просмотрах.
5 причин, почему я не куплю видеокарту Intel Arc
Delarros
23:15
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Ядрило
23:14
слабо, очень плохо работаешь укрожопый тролль
Жители РФ не верят в сильный рубль – россияне скупают доллары и недвижимость в Турции и Дубае
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем