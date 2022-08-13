Вычислительная биология - "новое слово в науке и технике", предмет, заключающиеся в изучении и моделировании процессов, происходящих в больших биологических системах. Именно по "методичке" этой новой дисциплины ученый Алекс Моффет провел достаточно интересный опыт о "жизни колонии бактерий", где сообщество искомых "бурно" отреагировало на появление "соседей-халявщиков", желающих потреблять - но не "отдавать". "Методы воспитания" такого контингента оказались отнюдь не гуманными даже среди малюток: "поселение" готово совершить "сеппуку" (ритуальное самоубийство в Японии), лишь бы не содержать бездельников.









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Ну и в чем собственно суть. Бактерии насколько "малопроизводительны", что для выживания им необходимо объединяться в "творческие артели", ведь вырабатываемая единица химического соединения одной конкретной особи, необходимая для изменения среды на более комфортную - слишком мала. А вот когда микроорганизмы трудятся сообща, их "коммунизм" - велик и могуч: тогда их бравому "муравейнику" генерировать "потребительскую корзину" для всего "города" весьма по силам. Но тут опять, как и в "человейнике": директор получает зарплату миллион рублей, а простой рабочий двадцать пять тысяч, а в среднем, зарплата у обоих - около полумиллиона. Поэтому в целом "мегополис" живет полуголодной жизнью - кому-то вершки, а кому-то и корешки.

Но и такой жизни порой приходит несчастливый конец: среди жителей может появиться новый штамм, "воспитанники" которого решили взять и не "работать", просто приняв за правило лишь потреблять генерируемую сообществом пищу. Такая ситуация перестает устраивать других добровольных тружеников, ведь им приходится содержать вредных прихлебателей за счет "собственного благополучия". Но и здесь беззащитные бактерии нашли выход: они подают прощальный сигнал о "конце эпох" и вся колония решает прекратить всяческую "трудовую деятельность", обрекая все свое "население" на голодную гибель. Но это не обида или еще что похуже, это механизм избавления от "пятой лапы", из-за которого гибель части бактерий - отличное решение, которое может спасти культуру бактерий, пожертвовав "шелудивыми Содомом и Гоморрой".



