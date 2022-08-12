В настоящий момент, социальная инженерия и иже с ними сделали серьезную заявку на вход "в будущее", взяв на свое вооружение современные компьютерные технологии. Одним таким орудием можно смело назвать технологию дипфейка, служащую для "вынюхивания" необходимых для преступных деяний сведений.
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Но организацией, серьезно вознамерившиеся дать бой зарвавшимся преступным деятелям, стала фирма Metaphysic, сама использующая методы и работу ИИ. Компания поделилась как можно противостоять продвинутым мошенникам и их методу "компьютерной разведки".
Метод оказался настолько прост, насколько и эффективен: идея попросить предполагаемого в мошенничестве собеседника повернуть голову в видеочате с необычайной простотой выводит "на чистую воду" потенциального хитреца.
Трюк "прокатывает" по причине того, что на текущем временном этапе программы ИИ в большинстве случаев "не умеют в профиль", строя свои алгоритмы работы лишь на эмуляции "анфасных триггеров". По этой причине мошенник легко "спалится".
Но почему возможно такое, что современные технологии не могут справиться с банальнейшими ракурсами человеческого местоположения, а разгадка проста: основные заказчики технологии - банки и организации, использующие верификацию по видео, требуют неподвижной позы перед камерой. А вот обратный "сюжет", где человек будет крутиться-вертеться туда-сюда, и будет мгновенно опознан и "обезоружен" - лишь "привилегия" доблестных работников соответствующих спецслужб, имеющих на такие продвинутые программы верификации необходимые ресурсы и гигантский бюджет. Мошенникам, соответственно, такие технологии пока еще недоступны.