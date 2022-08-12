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Все еще первая космическая держава: спутники с плазменными двигателями оказались российскими
Упреки в том, что Россия потеряла преимущество первой космической державы, оказались беспочвенными: на днях СОЮЗ вывел в космос с несколькими спутниками, "имеющими на борту" плазменные двигатели
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   Конечно, Дмитрий Олегович "все развалил", но его бывшая "контора" сумела закрыть на короткий срок рты всем своим недоброжелателям, обвиняющим прошлого топ-менеджера лишь в пустых пиар-акциях: в среду на орбиту "Союзом" была выведена группа спутников, имеющими плазменные двигательные установки, разработанные отечественными же инженерами.

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Источник фото: techcult.ru

   Эти двигатели системы VERA были созданы вчерашними студентами МИФИ, нынче являющиеся полноценными инженерами организации. И в открытом космосе в скорейшем режиме проходят "авральное тестирование" на орбите, для быстрейшего запуска в мелкосерийное производство.

   И для чего нужны все эти плазменные движители: около полусотни новых "космических табунов" будут входить в "комплектующие" так называемых наноспутников, которые в свою очередь, крупными партиями продолжат выступать как космические тягловые лошадки для "клуба БРИКС": Китая, Индии и группы других стран этой организации.

Источник фото: techcult.ru

   Ну и небольшая ложка "космического горючего": как бы не казалось, на самом деле плазменный космический двигатель - это не какое-то ноу-хау, а вполне себе "закостеневший во времени" высокотехнологичный продукт, который производится уже аж с 1972 года.

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1)у вас контуры подключены параллельно, а не последовательно. 2)сравните сечение вашего контура и разгонной пластины\микроканалов в водоблоке.
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Zorro
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