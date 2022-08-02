Билл Гейтс как экоактивист: кондиционеры с "зеленым элементом"

Прошло уже то время, когда для человечества был важен лишь уровень комфорта и функциональности, теперь помимо этих очень важных качеств необходим третий элемент, а именно: отличная экологическая "производительность" и бережное расходование энергии. Грета Тунберг не даст соврать. Поэтому хорошо известный Билл Гейтс, по совместительству один из богатейших жителей планеты, решил вложиться в модный и достаточно перспективный стартап. Не буду утаивать, то, на что предлагается собирать деньги, это изготовление старых добрых кондиционеров, но с оригинальной конструкцией, призванной потреблять энергию до неприличия в скромном объеме, где-то в районе 60-65 % от уровня классических кондиционеров, а уж про выбросы CO2 и говорить не приходится, фора современным устройствам составит аж 85 % от объема их выбросов.

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Ну и еще немножко коммерческой тайны: охлаждающие установки будут гибридными, в дополнение к старым методам работы присовокупится режим осушения с использованием жидкостного поглотителя. Да и ждать появления таких навороченных комбайнов недолго: первые коммерческие образцы выйдут в продажу где-то в районе 2026–2027 годов. И повторюсь для невнимательных, подобные технологии призваны бороться на двух фронтах - экологическом и энергосберегающем.

Естественно, не обошлось и без проверок, согласно которым простое охлаждение воздуха "насыщает" нашу многострадальную земную атмосферу 531 миллионом тонн углекислого мерзавца (CO2), ну а "высушивание" воздуха к этому нескромному объему "доливает" еще 600 млн. кубов. И как тут не удержаться, ведь новые технологии как нельзя кстати пригодятся для стран с жарким климатом, ведь подобные гибридные "холодильники" обладают скромным энергетическим аппетитом, поэтому магистральные электрические сети могут спать спокойно.









Ну и как всегда, стартап стартапом, а лишь незначительные единицы таких прорывных достижений выходят на финишную прямую и реализуются "во плоти". А нам, простым оверклокеровцам, остается лишь надеяться, что старина Билл не потерял свою хватку и не стал бы вкладываться в заведомо убыточные проекты.

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