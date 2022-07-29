"Чудо в перьях" - представлен странный самолет

Канада славится не только лучшей хоккейной командой в мире, но и своими научными кадрами. Именно так решила заявить о себе небольшая фирма Horizon Aircraft, головной офис которой находится в Торонто. И на потеху публике представила первый прототип летающего гибридного аппарата Cavorite X5 в половинном масштабе. Летные испытания еще не проводились, но у канадских парней серьезные планы: если все пойдет по плану, то к 2025 году будет создан полномасштабный самолет с местом для пилота.

реклама

Но у самого проекта вполне неясные перспективы: даже сами создатели не могут ответить на вопрос: к какому летному классу относится данный "пепелац": либо это самолет, либо конвертоплан, либо вертолет. Несложно догадаться, сертифицировать такого "Франкенштейна" сложновато. По мнению разработчиков, Cavorite X5 можно отнести к самолету с вертикальным взлетом и посадкой. Но по своей сути, этому летному средству более типичны обычные горизонтальные перелеты как у классических самолетов.

Подобные летальные "конвертопланы" известны давно, но разработчики заявляют, что их изобретение способно удивить, ибо двигатели для вертикального перемещения спрятаны, аки стильная встроенная бытовая техника, в крыло самолета. И это, как говорится, не только "стильно и молодежно", но и позволяет снизить лобовое сопротивление воздуха. Благодаря такому ноу-хау, небольшой самолетик способен набрать максимальную скорость в 450 км\ч и пролететь "на одном баке" до полутысячи км. Ну и про гибрид не было шуткой: у этой "птички" есть и АКБ для особенных режимов пилотирования.

Ну и не обошлось без хвалебных од создателя. По его словам, маневренность и мобильность Cavorite X5 поражает: такая скорость и управляемость на сверхмалых высотах - первое в таком роде достижение. И все это подается под соусом супербезопасного контроля со стороны системы вертикального приземления. Как говорится, Илон Маск курит в сторонке. И как помечтал Брэндон Робинсон, он же основатель Horizon Aircraft, его детище будет использоваться военным спецназом для десантных операций. Хотя для таких целей давным-давно используются вертолеты.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай Вдвое подешевела 6700XT MSI Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри 3060 Ti задешево в Ситилинке 3080 Gigabyte Gaming за 80 тр 3070 Gigabyte в ДВА раза подешевела RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



