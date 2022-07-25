Как видим мы с вами, уже давно минули те дни, когда антропоморфные животные-роботы были миролюбивым зверинцем. Теперь их решили вооружить, правда пока только ради потехи

В твиттере завирусилось видео, где роботизированная "собака" вместо того чтобы развлекать своей потешностью любопытный люд, развлекает его гораздо более оригинальней: она с прикрепленным к спине автоматом пытается попасть в мишень. Ключевое слово "пытается", ибо кучность далека не только от непревзойденного снайперского умения Василия Зайцева, но и от более зеленых салаг-срочников. Но сложность не в "криволапости" роботизированной собачки, а в ее скромном весе: слабое шасси не дает справиться с отдачей, а иных способов коррекции программисты "животного" пока еще не завезли.

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Вы можете подумать, кто, как не Boston Dynamics, вооружила собачку полновесной штурмовой винтовкой, но окажитесь сильно не правы. Оказывается, дополнительные "клыки и когти" - дело рук Александра Атамова, приметного блогера с ютьюба, который весьма расположен творить и созидать в рамках высокотехнологичных поделок и устройств. Такие себе очумелые ручки современного разлива. Слов героя, создавшего "боевого дроида", планов создать нечто хорошее умеющее стрелять - не было, автор лишь хотел покуражиться и похайповать, купив намеренно дешевый образец от компании Unitree. Знающие люди пояснили, что зверек был вооружен популярным среди спецподразделений - автоматом ПП-19-01 "Витязь", точнее пистолетом-пулеметом, широко также распространенным среди национальной гвардии.

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