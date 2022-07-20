За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Вера - штука интересная, ведь можно верить не только в "классических" богов или целый пантеон божеств, но и в божественность обычных, окружающих нас предметов и сил природы. Но конечно, несмотря на многотысячелетнюю историю веры в незримого творца, люди не устали создавать новые религии. И об этом таком "предмете культа" и пойдет сегодня речь.

реклама





анонсы и реклама 3060 за копейки в Регарде, смотри Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 50тр 3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей RTX 3060 <b>Ti за 50 тр</b> Рухнула цена i9 12900K - смотри В ДВА раза снижена цена RX 6600 3070 Gigabyte за 55тр в Регарде 3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри RX 6600 за 30тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр Компьютеры за 10 тр в Ситилинке

Некоторые атеисты, которые спустя время после каких-то знаменательных событий обрели веру в бога, приводят удивительные истории и события, одним из таких "счастливчиков" оказался Томер Стролайт, обретший свою веру во всевышнего, сумев персонифицировать его с биткоином. И такой случай не единичен: пошли массовые свидетельства такого вот широкого распространения веры в божественность происхождения биткоина. И как бы это помягче сказать, с течением времени эта тенденция может стать массовой. Причиной такого развития событий может стать потенциально возможная веха перемен в жизни большинства американцев. Эпоха экономической, социальной, политической турбулентности не за горами. Да далеко за примерами ходить не надо: вспомните наши "святые" 90-е, тогда вера во всяких колдунов, гадалок, мессий и прочих "посланников" не от мира сего, стала массовой и всепоглощающей. Поэтому, ну совсем неудивительно, что подобная тенденция ждет и американское разношерстное общество.

реклама





Но вот кого совсем не удивляет такой случай, так это профессора религиоведения - Джозефа Лейкока, по словам которого, вера в деятельность, приносящую выгоду и богатство, была распространена еще с эпохи первых колонистов североамериканского материка (а это, напомню, период аж XVII века). И опять. В период Великой депрессии было очень трендово, как сейчас бы сказали, верить в Иисуса, потому что он якобы хотел, чтобы его "паства" обрела богатство.

И продолжая тему, уже вышла книга за авторством последователя культа биткоина и одновременно христианина - Патрика Мелдера, который в прошлом, будучи врачом, поменял свою работу и стиль жизни, став писателем, а в какой-то момент, даже священником, крестив Томера Стролайта не где-нибудь, а на берегу элитного пляжа в Майами. А книга посвящена новой пастве, для которой скрупулезно, со свойственной дотошностью для врача в прошлом, разъясняется роль биткоина как нового религиозного символа. И как нетрудно догадаться, в эпоху перемен новым духовным ориентиром стал биткоин, этапы рождения и существования которого похожи на божественное провидение. Это же относится и к неожиданным взлетам и падениям курса этой знаковой цифровой валюты, за которыми вы можете наблюдать "онлайн" в режиме реального времени.

реклама

Что тут можно сказать, так это то, что поглощающая религиозная "темнота" народных масс идеально способствует насаждению самых причудливых религиозных культов, а новые "пастыри", ведомые отличным знанием классических религиозных постулатов, прекрасно пользуются новыми возможностями, позволяющими сколотить организации - от мелких группок до полновесных сект. За такими примерами далеко ходить не надо: это движения саентологов и прочих свидетелей Иеговы, и, поверьте, поклонение Биткоину - это меньшее зло, которое можно представить.



