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Предисловие

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Я люблю кино по комиксам, но я не фанат такого формата, но все-таки подобные фильмы гораздо привлекательней, чем просто обычное кино для меня. А все почему? Кто из мужчин, парней, мальчиков не любит не все эти условные санта-барбары, а настоящее, мужское кино? Где главный герой не за мзду великую, а во имя луны справедливости наказывает супостатов различного разлива? Так вот, большинство из нас ждут такого кино, и даже девушки, что бы хотя бы на голубом экране увидеть настоящих мужчин ;)

И да, не мог удержаться, чтобы не начать со слов о новом бэтмене: Роберте Паттисоне, "в миру" более известном как тот самый "вампирчик из фильма для девочек-подростков". Напрягла ли меня такая новость? Отнюдь, ведь это было почти 15 лет назад, и Роберт исправился, если не сказать больше - заматерел! Именно его участие скрасило слишком заумный и противоречивый Довод Нолана. Но может Роберт лишний в Бэтмене? Будем разбираться...

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Мне нравится, что..

Не буду таить интригу, но нельзя сравнивать фильмы франшизы о Темном рыцаре друг другом по одним лишь актерам. Почему? Банально хотя бы потому, что различные эпохи задавали различную же моду: от брутального Бэна "Пивной живот" Аффлека, до суперстильного, но так же харизматичного Джорджа Клуни. Кто из них в роли Бэтмена лучше? А никто, все они сыграли норм и даже больше, просто взять хотя бы такую "мелочь": представить субтильного Клуни в противостоянии с ожившим Суперменом у меня не получилось, а вот массивный Аффлек в роль вписался блестяще! Но ближе к делу. Хорош или нет в этом фильме Роберт? Ес-те-стве-нно! Он — УКРАШЕНИЕ нового фильма! По сюжету время действия происходит в начале "карьеры" защитника. И как бы да, молодой Брюс Уэйн не может отойти от смерти родителей, поэтому еще раз спрашиваю: кто из обоймы молодых и знаменитых мог лучше изобразить этакого "Гамлета" новой эры? Пускай Роберт не напоминает своей фактурой законченного бройлера, но за счет выгодных ракурсов и правильного света смотрится вполне себе мужественно и интересно. Но самое главное! Паттисон вжился в роль! Мне не хочется засмеяться, не хочется заплакать, как от "терминатора", торгующего шторами, чем — не победа?!

Необычный выбор на роль "стартового" злодея. Что-что, а вот борьбу с Загадочником я не ожидал увидеть! Пускай Пол Дано — не такой кривляка как Джим Керри, но напомню, тот Загадочник — продукт своей эпохи, текущий же злодей ушел от прошлых стереотипов, и своим "правосудием" придает некий шарм кинокартине. Напомню, Готэм — это не страна вечной радуги и резвых пони, а мрачный мегаполис с еще более пугающей атмосферой страха и боли. И такой злыдень — под стать своему "родителю"! И да, сравните со злодеями из "конкурирующей фирмы": большинство злодеев Марвеловской вселенной кроме уныния и скорейшего забывания — ничего не вызывают. Разумеется за исключением Таноса!

Проблемы фильма

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Глупо утверждать, но как бы ожидая фильма Бэтмен, все мы ждем запоминающиеся драки с всевозрастающей интенсивностью и уровнем сложности. Да-да, прям как в компьютерной игре! Но то ли бюджет внезапно кончился, то ли Мэтт Риз, как художник, так видел, но чем ближе к концовке, тем драки хуже и скучнее; но пардон! Разве в фильмах-боевиках, а тем более блокбастерах, так должно быть? Ах да, когда многочисленная криминальная шпана окучивает ударами как я грядки тяпкой, а Бэтмену — все равно по урону, это одно; а когда в него почти что в упор стреляют из снайперской винтовки и дробовика, а ему все так же нипочем, это уже вызывает вопросы... Ведь наш герой не такой "огнеупорный" как Кларк Кент!

Задним умом все мы понимаем, что полтора часа для подобного блокбастера — это крайне мало, новый Веном, тот что второй, не даст соврать! Но и почти три часа, это уже извините, лютый перебор! К тому же за весь фильм я совсем не увидел этапы развития главного героя; что с первыми титрами, что с финальными, наш Брюс ни капельки как человек в плане эмоций, взглядов на жизнь и прочей психологической мишуры, ну совсем не изменился! Слава сценаристам, такую "дыру" они смогли заткнуть неплохой детективной составляющей, что ни говори, а Бэтмен — это не только драчки и погони, но и самый что ни на есть настоящий детектив. По крайней мере по одной из версий.

Ну и по мелочи: первая машина мыша — это неповторимое нечто ;) То ли режиссер пересмотрел форсажа с Вином Дизелем, то ли фантазия беднейшая, но "ядерный движок", пылающий как термоядерный реактор, кроме смеха, ничего не вызывает. А что касаемо погони, снятой крупным планом почти в кромешной темноте, не такого мы ждем! Ах да, в фильме еще есть женщина-кошка, но возьми, выкинь ее из кадра, и сюжетный ход ни на йоту не изменится, она, как персонаж, ну ни на что не влияет...

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Послевкусие

В фильме есть неканоничные по цвету кожи персонажи — та же Селина Кайл и Джеймс Гордон, но это абсолютно никак не влияет на общее благостное впечатление. Мы ведь не расисты, да? А вот что влияет, так это слабенький экшен, и непонятно куда ушедший гигантский бюджет, но повторюсь: плюсов гораздо больше — это шикарно сыгравший Роберт Паттинсон, со своей непохожей на других харизмой, великолепной историей из жизни начинающего Бэтмена, интересными антагонистами (по крайней мере в сравнении с картонными злодеями Marvel) и настоящим детективом. И да, если бы фильм шел в кинотеатре, я бы заплатил за билет! Ведь новый Бэтмен — это не клоунский юный паук!











