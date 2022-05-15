Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось

Почему тебе стоит посмотреть новый супергеройский фильм не от Marvel, даже если ты ярый противник фильмов по комиксам. Или когда простое кино способно удивлять.
[ ] для раздела Блоги
+
RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр
RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке
Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр
RTX 3050 дешевле 50 тр в Ситилинке
3060 ASUS Dual дешевле 70 тр
в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.


реклама

Предисловие

анонсы и реклама
3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену
MSI 3070 дешевле 100 тр в Регарде
Gigabyte Aorus 3080 почти за 100 тр
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU
RTX 4000 в продаже за 116 590р
-40% на 12700F в Ситилинке
В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400
Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz
-22% на i5 12600 в Ситилинке
600 000р скидка на 98" Samsung 4K
-30% на i3 12100 в Ситилинке
В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Я люблю кино по комиксам, но я не фанат такого формата, но все-таки подобные фильмы гораздо привлекательней, чем просто обычное кино для меня. А все почему? Кто из мужчин, парней, мальчиков не любит не все эти условные санта-барбары, а настоящее, мужское кино? Где главный герой не за мзду великую, а  во имя луны справедливости наказывает супостатов различного разлива? Так вот, большинство из нас ждут такого кино, и даже девушки, что бы хотя бы на голубом экране увидеть настоящих мужчин ;) 

   И да, не мог удержаться, чтобы не начать со слов о новом бэтмене: Роберте Паттисоне, "в миру" более известном как тот самый "вампирчик из фильма для девочек-подростков". Напрягла ли меня такая новость? Отнюдь, ведь это было почти 15 лет назад, и Роберт исправился, если не сказать больше - заматерел! Именно его участие скрасило слишком заумный и противоречивый Довод Нолана. Но может Роберт лишний в Бэтмене? Будем разбираться...

реклама

Мне нравится, что..

   Не буду таить интригу, но нельзя сравнивать фильмы франшизы о Темном рыцаре друг другом по одним лишь актерам. Почему? Банально хотя бы потому, что различные эпохи задавали различную же моду: от брутального Бэна "Пивной живот" Аффлека, до суперстильного, но так же харизматичного Джорджа Клуни. Кто из них в роли Бэтмена лучше? А никто, все они сыграли норм и даже больше, просто взять хотя бы такую "мелочь": представить субтильного Клуни в противостоянии с ожившим Суперменом у меня не получилось, а вот массивный Аффлек в роль вписался блестяще! Но ближе к делу. Хорош или нет в этом фильме Роберт? Ес-те-стве-нно! Он — УКРАШЕНИЕ нового фильма! По сюжету время действия происходит в начале "карьеры" защитника. И как бы да, молодой Брюс Уэйн не может отойти от смерти родителей, поэтому еще раз спрашиваю: кто из обоймы молодых и знаменитых мог лучше изобразить этакого "Гамлета" новой эры? Пускай Роберт не напоминает своей фактурой законченного бройлера, но за счет выгодных ракурсов и правильного света смотрится вполне себе мужественно и интересно. Но самое главное! Паттисон вжился в роль! Мне не хочется засмеяться, не хочется заплакать, как от "терминатора", торгующего шторами, чем —  не победа?!

   Необычный выбор на роль "стартового" злодея. Что-что, а вот борьбу с Загадочником я не ожидал увидеть! Пускай Пол Дано — не такой кривляка как Джим Керри, но напомню, тот Загадочник — продукт своей эпохи, текущий же злодей ушел от прошлых стереотипов, и своим "правосудием" придает некий шарм кинокартине. Напомню, Готэм — это не страна вечной радуги и резвых пони, а мрачный мегаполис с еще более пугающей атмосферой страха и боли. И такой злыдень —  под стать своему "родителю"! И да, сравните со злодеями из "конкурирующей фирмы": большинство злодеев Марвеловской вселенной кроме уныния и скорейшего забывания — ничего не вызывают. Разумеется за исключением Таноса!

Проблемы фильма

реклама

   Глупо утверждать, но как бы ожидая фильма Бэтмен, все мы ждем запоминающиеся драки с всевозрастающей интенсивностью и уровнем сложности. Да-да, прям как в компьютерной игре! Но то ли бюджет внезапно кончился, то ли Мэтт Риз, как художник, так видел, но чем ближе к концовке, тем драки хуже и скучнее; но пардон! Разве в фильмах-боевиках, а тем более блокбастерах, так должно быть? Ах да, когда многочисленная криминальная шпана окучивает ударами как я грядки тяпкой, а Бэтмену — все равно по урону, это одно; а когда в него почти что в упор стреляют из снайперской винтовки и дробовика, а ему все так же нипочем, это уже вызывает вопросы... Ведь наш герой не такой "огнеупорный" как Кларк Кент!

   Задним умом все мы понимаем, что полтора часа для подобного блокбастера —  это крайне мало, новый Веном, тот что второй, не даст соврать! Но и почти три часа, это уже извините, лютый перебор! К тому же за весь фильм я совсем не увидел этапы развития главного героя; что с первыми титрами, что с финальными, наш Брюс ни капельки как человек в плане эмоций, взглядов на жизнь и прочей психологической мишуры, ну совсем не изменился! Слава сценаристам, такую "дыру" они смогли заткнуть неплохой детективной составляющей, что ни говори, а Бэтмен —  это не только драчки и погони, но и самый что ни на есть настоящий детектив. По крайней мере по одной из версий.

   Ну и по мелочи: первая машина мыша — это неповторимое нечто ;) То ли режиссер пересмотрел форсажа с Вином Дизелем, то ли фантазия беднейшая, но "ядерный движок", пылающий как термоядерный реактор, кроме смеха, ничего не вызывает. А что касаемо погони, снятой крупным планом почти в кромешной темноте, не такого мы ждем! Ах да, в фильме еще есть женщина-кошка, но возьми, выкинь ее из кадра, и сюжетный ход ни на йоту не изменится, она, как персонаж, ну ни на что не влияет...

реклама



Послевкусие

  В фильме есть неканоничные по цвету кожи персонажи — та же Селина Кайл и Джеймс Гордон, но это абсолютно никак не влияет на общее благостное впечатление. Мы ведь не расисты, да? А вот что влияет, так это слабенький экшен, и непонятно куда ушедший гигантский бюджет, но повторюсь: плюсов гораздо больше — это шикарно сыгравший Роберт Паттинсон, со своей непохожей на других харизмой, великолепной историей из жизни начинающего Бэтмена, интересными антагонистами (по крайней мере в сравнении с картонными злодеями Marvel) и настоящим детективом. И да, если бы фильм шел в кинотеатре, я бы заплатил за билет! Ведь новый Бэтмен — это не клоунский юный паук!




За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

бэтмен кино по комиксам новый бэтмен отзыв про кино супергеройское кино
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
16
Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
85
Обзор и тестирование блока питания ASUS ROG Thor 1000W Platinum II (ROG-Thor-1000P2-Gaming)
17
Главные игры мая 2022 года
21
Обзор и тестирование внешнего SSD-накопителя ASUS ROG Strix Arion S500
18
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook 14 Flip OLED (UP5401E)
1
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ProArt B660-Creator D4
2
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI
13
Обзор и тестирование смартфона Honor X8
16
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming B660M-Plus WiFi D4
25

Интересные материалы

Ретроклокинг: тест PCI видеокарт
12 мая 2022 85
Главные игры мая 2022 года
7 мая 2022 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкий производитель военной техники Rheinmetall признался, что располагает пятилетним запасом полупроводниковых компонентов
16
В сети обсуждают новую карту GTA 6, превосходящую по размерам карту GTA 5 в 3 раза
12
GeForce RTX 3090 Ti появилась в российской рознице – суперфлагман по цене обычной GeForce RTX 3090
20
Японский производитель аудиотехники Onkyo вынужден объявить о банкротстве
28
Биткоин пошёл вниз – Киты скупают криптовалюту пытаясь удержать цифровые активы от падения
29
Астронавты NASA пожаловались на санкции против «Роскосмоса»
43
Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
12
Как и почему упал стейблкоин UST и монета LUNA. Анализ рынка от Prometheus
14
Ford Motor планирует использовать LFP-батареи в своих электромобилях первого поколения Mustang Mach-E и F-150 Lightning
1
Льготную ипотеку в РФ для IT-специалистов сравнили с рабством - в ее условиях есть нюансы
129
Samsung анонсировала планшет Galaxy Tab S6 Lite 2022 Edition на Snapdragon 720G и Android 12
3
Выбираем оптимальную видеокарту до 45 000 р на Авито – GeForce GTX 1080 Ti vs GeForce GTX 1660S
11
В Сети стали появляться видео геймплея Warcraft Arclight Rumble с закрытого бета-тестирования
6
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
49
Утечка: действие следующей Arma развернётся в период конца Холодной войны
3
В случае отказа от покупки Twitter Илон Маск не отделается выплатой $1 млрд
7
Defense News: Пентагон тестирует мощное микроволновое оружие для защиты от боевых дронов
5
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
42
В следующем году AMD может выпустить экзафлопсный APU для ускорения вычислений
+
Почти фотореализм: энтузиаст показал зимний российский городок на Unreal Engine 5
10

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч рублей - любые игры на высоких-ультра с 60+ FPS
222
Как драйвер NVIDIA вводит в заблуждение при создании пользовательских разрешений
44
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 15
5
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400
16
Почему Европа отвернулась от России – как лоббисты США попали в парламент ЕС и при чём тут нефть
86
Мои впечатления от игры Dragon Age: Origins. Часть вторая
5
Обзор пакета офисных программ Mobisystems OfficeSuite
4
"Детский сад" Бэтмена или когда все только начиналось
+
Как не уставать от постоянной работы или гейминга за компьютером. Простые рекомендации
+

Сейчас обсуждают

Лёник
18:49
"Правительство активно работает над решением проблемы, особенно в сфере переговоров с другими странами" - смешно )))
Япония поможет Украине преодолеть топливный кризис
buratino777
18:47
бенз там по 100 гривен это 250 рублей
Льготную ипотеку в РФ для IT-специалистов сравнили с рабством - в ее условиях есть нюансы
taurus88
18:47
фурей, футанаров и яоев. в самый раз для поколения анимй...в и любителей хентая.
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
Сергей Купцов
18:45
Сиди дальше, пока она в фантик не превратится! Ровно месяц назад продал на авито 1070ti за 44к и купил новую 3050 на авито у оптовиков за 35к с гарантией и доставкой через боксбери, сейчас уже продал ...
Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
taurus88
18:45
просто арифметика. хохляндия - 35-40 лямов людей. рф - 140 лямов. возрастной остав плюс минус одинаковый - и там и там много стариков, мало рожают. так у кого первым в бой пойдут одни старики? это я ...
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
ахахах
18:43
я знаю пшеницу неособо сажали на Украине,там ведь минные поля вместо пашень образовались
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
taurus88
18:42
такой мир нужен всей это грязи что ещё недавно понимая всю свою грязность не вылезала из шконки. ныне же, чем ты грязнее, тем лучше подходишь для современного общества толерантности, инклюзивности и п...
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
Сергей Купцов
18:41
Я бы не стал брать на озоне у непонятных продавцов без рейтинга и отзывов вообще и с доставкой в течении месяца, то есть она месяц идти может, если форс мажора никакого у этого неизвестного продавца н...
Геймерские видеокарты в магазинах РФ продолжают дешеветь – GeForce RTX 3060 Ti со скидкой 20%
taurus88
18:39
мне кажется или после ватерлоо не было вменяемой песни-победительницы?
Победителем "Евровидения-2022" стала украинская группа
ахахах
18:38
на Украине,щас только огороды спасти могут от грядущего голодомора
IT-армия Украины призналась во взломе Rutube
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем