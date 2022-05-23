Рубль вроде бы как укрепляется - таких цена на иностранную валюту как сейчас, пожалуй не было уже лет так 5ть. Но что мы видим? Цены неуклонно ползут тихой сапой вверх. Есть ли этому какое-то рациональное объяснение? Ответа я вам не дам, но у меня для вас есть веселенькая пикча...





Ну и...

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Из-за чего растут цены:

— Инфляция

— Падение рубля

— Падение доллара

— Укрепление доллара

— Укрепление рубля

— Укрепление юаня

Из-за чего цены падают:

Когда случайно в "пятерочке" задеваешь ценник и он на пол падает.