Про положительную динамику цен В России-матушке.
Рубль вроде бы как укрепляется - таких цена на иностранную валюту как сейчас, пожалуй не было уже лет так 5ть. Но что мы видим? Цены неуклонно ползут тихой сапой вверх. Есть ли этому какое-то рациональное объяснение? Ответа я вам не дам, но у меня для вас есть веселенькая пикча...
Ну и...
реклама
Из-за чего растут цены:
— Инфляция
— Падение рубля
— Падение доллара
— Укрепление доллара
— Укрепление рубля
— Укрепление юаня
Из-за чего цены падают:
Когда случайно в "пятерочке" задеваешь ценник и он на пол падает.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила