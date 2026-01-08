Сайт Конференция
ProKino
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
По словам представителей американского Министерства энергетики, такой шаг послужит на пользу США, Венесуэлы и союзников Вашингтона

Федеральные чиновники Соединенных Штатов из национального Министерства энергетики объявили об реализации программы по продаже венесуэльской сырой нефти на мировом ресурсном рынке. По словам представителей ведомства, такая деятельность принесет пользу не только США, но и непосредственно самой Венесуэле и союзникам. К торговым операциям по венесуэльской нефти будут непосредственно подключены крупные международные товарные трейдеры, которые поддержат действия Вашингтона финансово. Планируют привлечь в США в деятельности по торговле тяжелой венесуэльской нефтью и известные кредитно-финансовые учреждения. 

Источник изображения: sn-gazeta.ru

Дополнительно отметим, что помимо торговли черным золотом из Венесуэлы Вашингтон проводит военные операции против местного теневого флота. Причем действует и за пределами вдалеке от венесуэльских берегов. Так был сегодня задержан танкер «Маринера», чей экипаж уже по заявлению пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, может быть подвергнут судебному преследованию в США, для чего судовую команду доставят на территорию Соединенных Штатов. Именно 7 января после двухнедельной погони на палубу танкера спустилась американская досмотровая команда, состоящая из элитного американского спецназа DEVGRU и SEAL Team Six, о чем написала редакция телеграм-канала «Военный осведомитель».

Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter