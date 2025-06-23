Нежелание уделить время и должным образом подготовить «железного коня» может больно аукнуться в самое неподходящее время.

Многие жители России предпочитают путешествовать на машине, а не на поезде или автобусе, как это было раньше. Они выбирают автомобиль как для поездок к заранее забронированному отелю, так и для поездок по интересным местам в окрестностях.

Но в любом случае нужно сделать так, чтобы автовладельцы были готовы к мелким автомобильным неожиданностям. О том, что нужно сделать перед дальним путешествием, рассказала редакция ТГ-канала «Объясняем.РФ».

Сначала необходимо проверить состояние тормозов, а затем проконтролировать четкость рулевого управления. Для этого можно обратиться в автосервис, специалисты которого должны сделать диагностику необходимых для нормального функционирования авто узлов.

Дальше следует уделить внимание световой индикации и фарам. Обязательно убедиться в должном количестве тормозной, омывающей и охлаждающей жидкостей.

Перед поездкой давление в шинах должно быть на уровне нормы. Убедиться в этом можно при помощи манометра или подкачать в путешествии на заправочной станции с наличием компрессора.

С собой точно стоит взять исправное запасное колесо, домкрат и баллонный ключ. Если длительный путь представляет собой классическую российскую грунтовую дорогу или того хуже – бездорожье, стоит озаботиться предварительной установкой защиты картера и коробки передач.

В багажник также стоит положить сменные лампы, дополнительные гаечные ключи, пассатижи и отвертки, как и проверить наличие должного запаса изоляционной ленты. Все эти вещи помогут своими силами выполнить несложный ремонт. Точно стоит взять и портативный фонарь повышенной мощности с заряженным на 100% аккумулятором.

В финале сборов необходимо проверить наличие аптечки и буксировочного троса.