Автомобиль под прямыми солнечными лучами подвергается серьёзным рискам, речь идёт как об угрозе самого настоящего теплового удара для пассажиров, так и об преждевременном износе и выхода из строя ряда деталей. Точно нет пользы от жары для пластиковых деталей, уплотнителей из резины и шин. Все эти перечисленные в списке изделия могут деформироваться, потерять рабочие свойства и раньше времени выйти из строя, что грозит необязательными тратами автолюбителю.

Не стоит забывать, что под угрозой «солнечного удара» находятся не только внешние элементы авто, но и внутренние, особенно содержащие жидкость, например тормозную.

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Многие забывают, что опасность может быть и косвенная: если незадачливый автовладелец забыл в салоне транспортного средства некоторые предметы, такие как газовые зажигалки, аэрозольные баллончики.

Стоит ли говорить, что пластик и кожа при слишком высокой температуре могут превратиться в самый настоящий конвейер вредных веществ, загрязняя собой замкнутое воздушное пространство внутри машины.





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А теперь давайте поиграем в игру «угадайка» – могут ли из-за сильного летнего зноя и прямых солнечных лучей легковое транспортное средство расплавиться – похоже это на вымысел или больше похоже на правду? Как спасти железного коня от вредящей внутренним и внешним деталям жары и почему некоторые предметы оставлять на передних креслах или на задней полке категорически нельзя? И можно ли «добиться» штрафа от инспектора ГАИ, если вы оставили ребенка одного в запертом салоне? На все ответы найдем ответы в материале.

Четыре года назад западные медиа разместили фотографию автомобилей с поврежденными высокотемпературным воздействием бамперами и фарами в государстве Саудовская Аравия. В журналистском материале указывалось, что такими машины стали после односуточной стоянки на солнце, когда местный воздух раскалился до 58 градусов, из-за чего первыми потеряли внешний вид задние бамперы и фары.

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Но правда была в том, что те самые жаркие дни не были на самом деле для СА самыми жаркими – окружающая температура достигла «всего»50 градусов. А снимки, якобы датированные 2021 годом, на самом деле оказались выполнены в 2018 году, и не в пределах ближневосточного королевства, а внутри города Тусон в американской Аризоне. Причем повреждение внешних деталей случилось вовсе не из-за высокотемпературного скачка погоды, а из-за обычного пожара.

Поэтому плавление бамперов и элементов внутри машины почти что невозможно из-за жары: данные детали состоят из материалов для которых даже 120 градусов «прохлада».

Небоскреб Walkie Talkie

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Но на самом деле в недавней истории случай расплавления личного транспортного средства всё-таки произошел. Такое случилось в 2013 году с машиной в Лондоне, припаркованной рядом с 37-этажным зданием. Строение Walkie Talkie с изогнутой формой послужило идеальной лупой, когда стекла высотного сооружения превратились в обычный «лазер», прекрасно концентрирующий солнечные лучи на близлежащие машины. Так, усиленные фокусировкой пучки света так нагрели стоящий рядом Jaguar XJ, что часть элементов кузова действительно оплавились.





Именно этот Ягулар повредило солнце из-за небоскреба как лупы. Источник: vsegda-tvoj.livejournal.com





Хозяин машины быстро во всем разобрался и нашел юристов, которые легко смогли доказать виновность владельцев здания. Последним только и оставалось оплатить неожиданный ремонт. Как было выяснено, «увеличительные» возможности стекол этого небоскреба, фокусирующие солнечные лучи на машины и близстоящие предметы, опасны только в конкретные часы дня, определенное время года и зависят от положения светила. Поэтому для «деэскалации» специалисты демонтировали парковки от здания и обновили остекление, снабдив его солнцезащитными платформами – все для удаления эффекта увеличительного стекла.

А теперь узнаем, как спасти легковой транспорт от разрушающего летнего зноя, выслушав мнение одного из управленцев Газпромбанка – Александра Корнева.

Руководитель в беседе с журналистами «РГ» поделился способами, отлично подходящими для борьбы с жарой и что нужно делать для правильного охлаждения машины после случившегося перегрева.

Классическая солнцезащитная шторка





Как пояснил глава Управления по работе с импортерами, при регулярном использовании машины летом и её продолжительным остановкам под прямыми лучами солнца, при случае каждой такой остановки нужно попытаться найти место в тени. Если такого места найти не удалось, стоит завести полезную привычку автолюбителя и возить с собой светоотражающий экран. Причем для правильного подбора защитного элемента лучше всего отказаться от универсальных моделей – стоит подобрать экран именно под свою модель авто. Дополнительно поможет использование текстиля с белым цветом, накинутого на кресла. Как вариант, если допускает обстановка, приоткрыть стекла для создания эффекта пассивного проветривания. Но не открывайте жарким днем люк даже до приоткрытого состояния – всё из-за шанса на внезапный дождь или привлечения внимания злоумышленников.

Стоит помнить, что при долгом оставлении салона стоит взять с собой или надёжно спрятать от воздействия жары газовые зажигалки, очки или бутылки с водой – идеальные примеры «случайных линз», как и понимать, что оставленный в салоне телефон из-за АКБ может загореться.

Актуальный совет касается и климатической системы, ремонт которой в летний период будет более дорогим и долгим. Поэтому об этом лучше позаботиться до наступления лета.

Грязная машина – лучше нагревается чем чистая. Поэтому мойте собственное ТС регулярно.





Что интересно, грязная машина – это не только некрасиво, но и тот самый магнит для перегрева, поэтому автомойка или мытье транспорта своими силами хороший способ для уменьшения рисков перегрева.

А теперь как поступить, если машина по тем или иным причинам перегрелась. Первым делом не стоит, если есть возможность, сразу садиться за руль. И про охлаждение холодным воздухом при возможности обдуть лобовое стекло навсегда стоит забыть: так как подобный способ ускорения остывания автомобиля может сослужить плохую службу в виде резкого повышения вероятности столкнуться с лопнувшим стеклом. А если вы решили начать движение, не стоит на ходу открывать двери для достижения «эффекта кондиционирования».





Перед стартом перегретой машины откройте двери и оставьте машину на несколько минут "проветриваться"





Поэтому если в машине нет кондиционера, то перед движением нужно открыть все двери и подождать несколько минут – так горячий воздух частично выйдет из машины и салон внутри быстрей остынет. Как альтернативный вариант и более рабочий, попробуйте открыть стекло и превратите противоположную дверь в кузнечные меха, совершая последней движения вперед-назад. Если есть вода, намочите тканевую салфетку и проведите по нагревшемуся рулю и оставьте потом ее на подлокотнике во время стоянки для использования охлаждающего эффекта испаряющейся жидкости. Аналогично можно использовать стеклоомывающую жидкость, но только теплую, побрызгав на лобовое стекло.

Как только движение началось, создайте сквозняк, приоткрыв передние стекла. Если в машине есть кондиционер, то перед стартом запустите его и отключите режим рециркуляции: так воздух быстрее охладится. После выставьте направление для воздушного потока, перенаправив его в пол. Дальше включить автоматический режим, позволяющий системе самой выбрать оптимальное решение для охлаждения. Сам процесс охлаждения должен занимать не менее 7 минут, а лучше раза 2 в больше.

Выводы

Стоит держать в уме, что помимо вреда самому автомобилю от прямых солнечных лучей, не менее опасно воздействие на оставленные внутри на передних сидениях или задней полке пищевые продукты и жидкости. А газовая зажигалка из примера выше пусть не сдетонирует, для чего нужна искра, но может прийти в негодность из-за разгерметизации корпуса. Как и стоит забыть про бумажные стаканчики с напитками: порой у таких изделий из-за жары легко отклеивается днище. Многие забывают, что и лекарства и раскаленный салон авто – это два разных мира, которые не должны близко соприкасаться. Поэтому препараты медицинского назначения, если они у вас присутствуют в машине, нужно спрятать в перчаточный ящик или в багажник.





И наконец дети. Согласно пункту 12.8 отечественных правил дорожного движения ребенок без присутствия совершеннолетнего внутри машины на срок более 5 минут находиться не должен. В случае нарушения предусмотрены административные санкции в виде денежного штрафа или предупреждения. В крайних случаях возможно и наступление уголовной ответственности.