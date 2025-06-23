Для поражения подземного объекта по обогащению Ирана ВВС США пришлось задействовать шесть B-2 Spirit с 6 бомбами GBU-57

Специалисты NASA, управляющие системой организации Fire Information for Resource Management System, задействованной для быстрого нахождения крупных возгораний и пожаров, обнаружили и зафиксировали на фото тепловые аномалии в Иране. Последние отмечены у подземного объекта по обогащению урана рядом с городом Фордо. Соответствующую новостную заметку разместили корреспонденты CNN.

Так первый всплеск тепловой сигнатуры обнаружили в полтретьего ночи, а второй – без пяти три. Причем спутниковое оборудование нашло два очага теплоконтрастности до того момента, как глава Белого дома Дональд Трамп впервые проинформировал об воздушных атаках американскими ВВС территории Ирана.

Источник снимка: NASA FIfRMS

По сведениям издания The New York Times, Пентагон отправил на боевое оперирование по уничтожению ядерного завода в Фордо 6 стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit. По мысли военных аналитиков, планировавших операцию, для пробития 90-метрового скального свода подземного объекта в Фордо нужно сбросить два боеприпаса примерно в одну точку – тогда по примерным расчетам, бомбы с пробиваемостью до 60 метров грунта, сброшенными по две единицы, могут преодолеть почти что 100-метровую толщину преграды и поразить сами подземные цеха. Известно и об ударе американских ВВС по иранскому подземному предприятию в Натанзе.

Тем временем иранские журналисты из IRNA предоставили снимки дороги возле Фордо, где отчетливо видны клубы черного дыма. По данным местных журналистов возгорание произошло на поверхности и не связано с территорией объекта в Фордо.