Часть опций исчезла, а салон стал проще.

На ПМЭФ-2025 представители АвтоВАЗ продемонстрировали наглядно Lada Aura, предназначенную специально для таксопарков. Главный редактор известного отечественного автомобильного издания «За рулем» Максим Кадаков просмотрел новый автомобиль и сделал прогноз в отношении представленной модели в качестве штатного авто в российском такси, сделав заявление о предстоящей более низкой цене модели.

Так, на демонстрационном стенде была выставлена совсем другая версия «Лады Ауры», которая явно не для такси: в машину установили 17-дюймовые диски, «одели» в кожаный салон, а для пассажиров заднего ряда сидений внедрили в конструкцию индивидуальные подушки. Есть в такой комплектации в салоне крутая мультимедиа система с жидкокристаллическим экраном.

Но совсем иная комплектация, по версии Кадакова, будет у легковых автомобилей АвтоВАЗа для такси: такие машины получат 16-дюймовые колёса, внутреннюю отделку из искусственной кожи вместе с тканью. Мультимедиа хоть и будет установлена, но из более низкой ценовой категории – с 7-дюймовым дисплеем.

И что самое главное, обе «Ауры» друг от друга будут отличаться ценой: разница между моделью-флагманом и моделью-спецверсией для такси составит 300 тыс. Поэтому цена «удешевленной» «Лады-такси» будет примерно на уровне 2,5 млн рублей.

Отметим, что цены без скидки на Lada Aura в России стартуют от 2,6 млн рублей. Все машины новой линейки АвтоВАЗа оснащаются 1,8-литровым двигателем в 122 л.с. и вариатором.