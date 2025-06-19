О грядущих планах государственной организации сообщил руководитель ГК Дмитрий Баканов.

В конце года силами специалистов «Роскосмоса» начнется массовое развертывание спутниковой группировки «Рассвет», необходимой для развития широкополосной связи. О грядущих планах рассказал глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов в рамках ПМЭФ-2025.

По словам высшего управленца, сначала в космосе появятся 350 низкоорбитальных спутников программы. В последующем финальное количество спутников составит порядка 900 единиц.

Когда все такие изделия будут выведены на низковысотную работу и включатся в согласованную работу, широкополосный интернет для российских граждан начнет функционировать не только в территориальных границах РФ на всем протяжении государства, но и по всей планете Земля.

Отметим, что модули «Рассвет» создали специалисты фирмы «Бюро 1440». И, согласно мнению Баканова, спутники данного проекта являются прямым ответом продукту Илона Маска – орбитальной группировке Starlink. Предоставил топ-менеджер и данные о том, что «Рассвет» является своеобразным дополнением к национальному проекту по космосу.

Отметим, что Петербургский международный экономический форум в 2025 году продлится до 21 июня.