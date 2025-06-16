На сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве подтвердились данные о смене собственника площадки «Ставрополь Авто».

Бывшее автомобильное предприятие «Ставрополь авто», чьи производственные мощности расположены в Ставропольском крае, оказалось продано в рамках торгов за 2,25 млрд. рублей, проинформировали журналисты «Интерфакса», просмотревшие сведения из Единого федерального реестра банкротств.

Согласно полученной репортёрами информации, новым собственником завода стал калмыцкий предприниматель Владимир Арустамов, который имеет в собственности также и московское ООО «Вианса». Отметим, что был шанс выкупить проблемные автомобильные активы ООО «Ставрополь авто» и у краснодарской фирмы «Фаворит», но представители коммерческой организации на торгах оказались лишь вторыми.





Как заявил после итогов мероприятия областной начальник Владимир Владимиров, на месте бывшего предприятия должно появиться современное производство и краевой индустриальный парк.

Отметим, что история с банкротством «Ставрополь авто» давняя: еще 5 лет назад организация находилась на стадии коммерческой ликвидации, а собственность компании больше чем два раза была участником торгов. А 7 лет назад, пока непосредственная деятельность на заводе еще кипела, заводчане собирали китайские машины под наименованием DW Hover.