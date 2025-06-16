По интервью Хегсета Fox News, Вашингтон забрал из Украины комплексы против беспилотников.

Пентагон отдал приказ о перебазировании части комплексов противовоздушной защиты с Украины в регион Ближнего Востока: различные комплексы ПВО необходимы для защиты американских военных баз во стремительно экскалирующем регионе. Соответствующая публикация появилась от корреспондентов сетевого ресурса The National Interest.

Как подчеркнули в NI, несмотря на то, что американские военные знают о нуждах Киева в охране своего неба, текущие интересы Североамериканского государства гораздо важнее.









Так, несколькими днями ранее Пит Хегсет рассказал, что американское оборонное ведомство приняло решение о переброске систем, главное назначение которых – это противодействие воздушным беспилотникам, с земель украинского государства на Ближний Восток. По мнению министра обороны США, американским военным необходимо использовать все возможности для собственной безопасности. Часть американских медиа предположила, что Вашингтон забрал у Киева управляемые по лазеру боеприпасы APKWS II. Еще ранее Владимир Зеленский публично заявил, что вместо Украины 20 тыс. зенитных снарядов были перенаправлены на Ближний Восток, хотя эти снаряды Киеву обещал Байден.