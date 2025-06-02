Нужда в инфраструктурном проекте давно назрела, но на его практическую реализацию давят сразу несколько мощных объективных причин.

Это дорожное полотно обещали ввести в эксплуатацию ещё в прошлом году. И как заявляли чиновники на местах, завершение строительства сделает проблему городских пробок в Краснодаре неактуальной, так как весь транзитный пассажирский и грузовой автопоток будет направлен в сторону от региональной столицы. Но по факту, дорожные работы так и не стартовали в обозначенные временные рамки.

Теперь согласно свежим прогнозам, на появление долгожданного транспортного обхода стоит надеяться не раньше 2030 года. Такие сведения были обозначены в минувшем мае, когда и назвали сроки готовности Юго-Западного обхода. И если всё получится, столица обширного южного края наконец будет окольцована. Хотя по ряду публикаций дорожных аналитиков, пробки в Краснодаре есть и будут – даже с учетом ввода в 2030 году новой автомобильной магистрали.

Отметим, что Дальний Западный обход построили почти за 4-летний временной период, начав работы в декабре 2020-го и закончив их летом 2023-го. Участок дороги протянулся на 52 километра, по ходу которого встречаются 4 моста, 9 путепроводов и 11 сельскохозяйственных проездов. Благодаря новому 4-полосному шоссе удалось объединить федеральную М-4 «Дон» с трассой А-299, соединяющей между собой Краснодар и Керчь.

Подчеркнем, что появление ДЗОК положительно сыграло на ситуацию с транзитным трафиком, позволив взять на себя его часть, которая ранее двигалась непосредственно через сам Краснодар. Параллельно улучшилась и ситуация с экологией в краевой столице.

И если Юго-Западный обход всё-таки построят, то его появление станет логичным продолжением ДЗОКа, позволив дать беспрепятственный проезд примерно 15 тыс. автотранспорта за 24 часа. Предстоящая магистраль получит статус дороги IБ, выступив зоной разгрузки, запустив транзитное движение из регионов Северного Кавказа и Ставрополья в направлении Крыма.

Высказался по теме и глава краснодарского подразделения ООО «Байкал-Сервис ТК» Евгений Лисунов. Дорожностроительный управленец уверен, что возведение ЮЗО, с постройкой которого появится автомобильное краснодарское кольцо, региональный столичный город от пробок не избавит, хотя транспортная ситуация немного исправится. Для решения проблемы краснодарских пробок лучше всего использовать методы комплексного подхода: заняться развязками и путепроводами, в большом количестве которых нуждается крупный населённый пункт. Для этого нужно найти от 120 млрд. рублей.

И, возвращаясь непосредственно к самому строительству кольца вокруг Краснодара, хочется указать, что первоначальные сроки строительства были скорректированы из-за пересмотра приоритетов: федеральное правительство решило, что МТК «Север — Юг» гораздо важнее. Поэтому финансирование было перенаправлено на строительство обходов Хасавюрта и Дербента, одновременно исключив из планов на 2023–2027 годы постройку Юго-Западного обхода Краснодара.

По актуальным сведениям от специалистов «Автодора», шоссе должно быть готовым к 2031 году. Согласно оценкам 2023 года, стоимость строительства составит сумму от 27 млрд. рублей.