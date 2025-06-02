Экипаж перспективного самолёта состоит из двух человек – прямо как у российского Су-34.

В сети Интернет появились первые сведения в виде схемы компоновки самолёта шестого поколения, известного как J-36 китайских ВВС. Сам самолёт находится в стадии испытаний планера-прототипа

Согласно схемографике, у передового истребителя есть три воздухозаборника и три силовых установки турбореактивного типа. Причем двигатели расположены в разных местах: две единицы находятся на одной линии в хвостовой части и «сингловый» мотор прямо за кабиной.

Заинтересовала авиационных специалистов и ширина кабины, как бы прямо намекающая, что экипаж в самолете состоит из двух пилотов по типу расположения лётчиков в отечественном Су-34. Для проникновения в кабину пилотов офицеры используют нишу шасси.









Прямо за кабиной размещается вместительный отсек вооружений. Сбоку есть ещё место для воздушного вооружения для борьбы с авиацией оппонента. Предполагается что в таких нишах будут спрятаны ракетные управляемые боеприпасы, классифицируемые как «воздух-воздух».

В крыле дельтовидной формы спрятаны и топливные баки внушительных размеров.

Для увеличения уровня обзорности пилотов в носовую часть истребителя поместили дополнительные сенсоры.









На сегодняшний день истребители шестого поколения есть только в двух странах – Китае и Соединенных Штатах. Причем самолет последних показан только в виде демонстрационного проморолика, что у ряда авторитетных экспертов вызывает вполне закономерные вопросы.