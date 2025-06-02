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Madarator
Истребитель шестого поколения J-36 показали в разрезе на схеме
Экипаж перспективного самолёта состоит из двух человек – прямо как у российского Су-34.

   В сети Интернет появились первые сведения в виде схемы компоновки самолёта шестого поколения, известного как J-36 китайских ВВС. Сам самолёт находится в стадии испытаний планера-прототипа

   Согласно схемографике, у передового истребителя есть три воздухозаборника и три силовых установки турбореактивного типа. Причем двигатели расположены в разных местах: две единицы находятся на одной линии в хвостовой части и «сингловый» мотор прямо за кабиной. 

   Заинтересовала авиационных специалистов и ширина кабины, как бы прямо намекающая, что экипаж в самолете состоит из двух пилотов по типу расположения лётчиков в отечественном Су-34. Для проникновения в кабину пилотов офицеры используют нишу шасси.



   Прямо за кабиной размещается вместительный отсек вооружений. Сбоку есть ещё место для воздушного вооружения для борьбы с авиацией оппонента. Предполагается что в таких нишах будут спрятаны ракетные управляемые боеприпасы, классифицируемые как «воздух-воздух».

   В крыле дельтовидной формы спрятаны и топливные баки внушительных размеров.

   Для увеличения уровня обзорности пилотов в носовую часть истребителя поместили дополнительные сенсоры.



   На сегодняшний день истребители шестого поколения есть только в двух странах – Китае и Соединенных Штатах. Причем самолет последних показан только в виде демонстрационного проморолика, что у ряда авторитетных экспертов вызывает вполне закономерные вопросы. 

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#истребитель шестого поколения #j-36 #перспективные разработки
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