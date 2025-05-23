За какие дополнительные автомобильные опции абсолютно бесполезно переплачивать при покупке машины
Современные машины представляют собой просто кладезь расширенных опций, которые словно специально созданы для того, чтобы за весь срок эксплуатации автомобиля так и никогда не быть использованными. Разумеется, при покупке за это всё равно приходится заплатить, причем часто существенно, что увеличивает траты, которые с полным правом можно назвать бесполезным расходом. О таких необязательных «вкраплениях»в предложение о продаже легковой машины в беседе с журналистами «газеты.ру» поделился управляющий по сервису и запасным деталям компании Авилон Mercedes-Benz.
Специалист Алексей Балашов в разговоре с отечественными корреспондентами подтвердил, что не всегда наличие звучащих красиво и притягательно функций в договоре продажи есть полезная трата денег. К таким менеджер причислил массажирующие сидения с эффектом вентиляции, датчик объема стеклоомывающей жидкости, как и наличие решения, соединяющего машину с программной оболочкой (приложениями), устанавливаемой на смартфон владельца транспортного средства.
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Как пояснил автоэксперт, идея массажа во время долгой и утомительной поездки на первый взгляд звучит здорово, но в реальности вряд ли автопроизводитель будет инсталлировать дорогие и сверхэффективные массажные решения в машину, существенно удорожающие стоимость последней, поэтому тот самый 100% расслабляющий или тонизирующий эффект, на который очень сильно надеются водители, недостижим. В лучшем случае человек получит внешнее физическое воздействие, больше похожее на легкую вибрацию, чем на стоящие массажные манипуляции. Если так хочется получить качественный массаж, лучше довериться человеку-профессионалу или дорогому стационарному решению, которыми так славится Япония. Разумеется, если дилер предлагает купить автомобиль с функцией массажа через кресла, должен услышать четкий отказ от потенциального покупателя.
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Система вентиляции сидений и кресел. Реально ли такое аппаратное решение нужно современному автовладельцу? Охлаждение внешнего покрова сидений в период сезонной жары, что в России в некоторых регионах звучит как насмешка, точно будет лишним. В крайнем случае легко можно включить кондиционер, действующий с реальным 3D-эффектом, если так можно выразиться. Потому что жаркий климат воздействует не только на участки тела, прилегающие к автомобильным креслам, а на всего человека, что вполне очевидно. Поэтому смело отказываемся от такого «ноу-хау» при покупке что новой, что поддержанной машины.
И наконец та самая возможность «бесконтактного» управления частью функций автомобиля при помощи фирменных приложений автопроизводителя, устанавливаемых на мобильный телефон водителя. Порой такие программные оболочки не всегда просты в освоении всех предоставляемых возможностей, тем более не исключен вариант, когда смартфон по тем или иным причинам может быть разряжен, что дополнительно увеличивает всевозможные риски. А ведь очень часто для использования возможностей по мобильной коммуникации телефон всегда должен находиться во включенном и сопряженным с машиной состоянии. И не забываем, что есть неиллюзорная вероятность, что смартфон можно где-нибудь забыть. В общем куча вариантов, почему желание автопроизводителя внушить потенциальному покупателю, что он будет идти в ногу со временем при покупке машины с функцией управления некоторыми опциями посредством мобильного приложения, является избыточно лишним. Поэтому выбираем вариант с классическими физическими кнопками управления. Такие кнопки всегда «на связи» с руками водителя, а их механизмы не содержат аккумуляторы, которые в самое неподходящее время разрядятся. Поэтому смело говорим нет функциям управления через телефон, если нет резервного варианта с дублирующими такие действия обычными кнопками.
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Резервные колпаки на диски. В эпоху СССР это было бы достаточно модно и красиво. Но в эпоху, когда современные модели легкосплавных дисков выглядят так, словно сошли со страниц журналов, рассказывающих о высокой автомобильной моде, запасные колпаки для дисков выглядят сущим атавизмом. Поэтому эта дешевая декорация, призванная спрятать болты от внешнего наблюдателя, является лишним элементом экстерьера в 2025 году. Тем более в нашей российской реальности часть дорог вносит свою лепту в возможное раннее разрушение таких элементов украшательства машины. Не добавляет баллов наличие запасных колпаков и знание о том, что они абсолютно ни влияют на безопасность и хорошее техническое состояние транспорта. Смело отказываемся от покупки.
Пылесос для салона, встроенный в машину. Звучит максимально удобно. Не так ли? Но снова повторяется история как с вентиляцией и охлаждением сидений в салоне авто. Часто автопроизводитель не имея желания удорожать машину, поставляет в комплекте с автомобилем дешевый пылесос, чья мощность довольно удручающая. Поэтому при сильном загрязнении лучший выбор – это заказать уборку салона в специализированном сервисе или воспользоваться профессиональными решениями, умеющими делать гораздо лучше свою работу. Не забываем и такой вариант, как короткий шнур и малоразмерный бак для мусора. Да и возить пылесос нужно место, которого в автомобиле всегда не хватает. Поэтому если вам так нужен пылесос, лучше купить наиболее понравившуюся модель отдельно, предварительно посмотрев обзоры и почитать реальные отзывы пользователей.
Проекционный дисплей со слабыми техническими характеристиками. Опять старая повторяющаяся история. С одной стороны удобно, когда водитель занят только лишь процессом управления машиной и не отвлекается от дороги, контролируя скорость, изучая навигационную карту и получая уведомления на уровне глаз. Но есть шанс, что опять производитель в целях экономии и снижения итоговой цены авто устанавливает низкокачественный проекционный дисплей с сопутствующими отрицательными свойствами: блеклым изображением, возникающим при ярком солнечном свете. В данном случае с максимальной вероятностью будут присутствовать низкая цветовая гамма и маленькое разрешение. Поэтому лучше вместо такого решения выбрать модель легковушки с отличным экраном и мощной мультимедийной системой.
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Итого
При покупке машины стоит фокусироваться на тех опциях, которые действительно повышают безопасность, комфорт и практичность эксплуатации стального друга. К полезным опциям можно отнести системы активной безопасности, предотвращающие столкновение, контролирующие слепые зоны и помогающие в экстренных ситуациях затормозить. Опции отвечающие за комфорт. Разумеется речь идёт о климат-контроле. Желательны камеры заднего вида и парковочные датчики, собранные из высококачественных компонентов. Удобство парковки в мире с постоянно увеличивающимся количеством машин – функция действительно необходимая. Для российского климата очень актуальны подогрев сидений и руля. Тут комментарии излишни.
Поэтому вывод обыденный – избегаем «навороченных» декоративных или плохо реализованных технологических дополнений, реальная польза от которых трудно ощутима. Стараемся выбрать решения, обеспечивающие ощутимые безопасность, комфорт и удобство.
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