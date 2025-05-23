Современные машины представляют собой просто кладезь расширенных опций, которые словно специально созданы для того, чтобы за весь срок эксплуатации автомобиля так и никогда не быть использованными. Разумеется, при покупке за это всё равно приходится заплатить, причем часто существенно, что увеличивает траты, которые с полным правом можно назвать бесполезным расходом. О таких необязательных «вкраплениях»в предложение о продаже легковой машины в беседе с журналистами «газеты.ру» поделился управляющий по сервису и запасным деталям компании Авилон Mercedes-Benz.

Специалист Алексей Балашов в разговоре с отечественными корреспондентами подтвердил, что не всегда наличие звучащих красиво и притягательно функций в договоре продажи есть полезная трата денег. К таким менеджер причислил массажирующие сидения с эффектом вентиляции, датчик объема стеклоомывающей жидкости, как и наличие решения, соединяющего машину с программной оболочкой (приложениями), устанавливаемой на смартфон владельца транспортного средства.

реклама





Как пояснил автоэксперт, идея массажа во время долгой и утомительной поездки на первый взгляд звучит здорово, но в реальности вряд ли автопроизводитель будет инсталлировать дорогие и сверхэффективные массажные решения в машину, существенно удорожающие стоимость последней, поэтому тот самый 100% расслабляющий или тонизирующий эффект, на который очень сильно надеются водители, недостижим. В лучшем случае человек получит внешнее физическое воздействие, больше похожее на легкую вибрацию, чем на стоящие массажные манипуляции. Если так хочется получить качественный массаж, лучше довериться человеку-профессионалу или дорогому стационарному решению, которыми так славится Япония. Разумеется, если дилер предлагает купить автомобиль с функцией массажа через кресла, должен услышать четкий отказ от потенциального покупателя.

реклама





Система вентиляции сидений и кресел. Реально ли такое аппаратное решение нужно современному автовладельцу? Охлаждение внешнего покрова сидений в период сезонной жары, что в России в некоторых регионах звучит как насмешка, точно будет лишним. В крайнем случае легко можно включить кондиционер, действующий с реальным 3D-эффектом, если так можно выразиться. Потому что жаркий климат воздействует не только на участки тела, прилегающие к автомобильным креслам, а на всего человека, что вполне очевидно. Поэтому смело отказываемся от такого «ноу-хау» при покупке что новой, что поддержанной машины.

И наконец та самая возможность «бесконтактного» управления частью функций автомобиля при помощи фирменных приложений автопроизводителя, устанавливаемых на мобильный телефон водителя. Порой такие программные оболочки не всегда просты в освоении всех предоставляемых возможностей, тем более не исключен вариант, когда смартфон по тем или иным причинам может быть разряжен, что дополнительно увеличивает всевозможные риски. А ведь очень часто для использования возможностей по мобильной коммуникации телефон всегда должен находиться во включенном и сопряженным с машиной состоянии. И не забываем, что есть неиллюзорная вероятность, что смартфон можно где-нибудь забыть. В общем куча вариантов, почему желание автопроизводителя внушить потенциальному покупателю, что он будет идти в ногу со временем при покупке машины с функцией управления некоторыми опциями посредством мобильного приложения, является избыточно лишним. Поэтому выбираем вариант с классическими физическими кнопками управления. Такие кнопки всегда «на связи» с руками водителя, а их механизмы не содержат аккумуляторы, которые в самое неподходящее время разрядятся. Поэтому смело говорим нет функциям управления через телефон, если нет резервного варианта с дублирующими такие действия обычными кнопками.

реклама





Резервные колпаки на диски. В эпоху СССР это было бы достаточно модно и красиво. Но в эпоху, когда современные модели легкосплавных дисков выглядят так, словно сошли со страниц журналов, рассказывающих о высокой автомобильной моде, запасные колпаки для дисков выглядят сущим атавизмом. Поэтому эта дешевая декорация, призванная спрятать болты от внешнего наблюдателя, является лишним элементом экстерьера в 2025 году. Тем более в нашей российской реальности часть дорог вносит свою лепту в возможное раннее разрушение таких элементов украшательства машины. Не добавляет баллов наличие запасных колпаков и знание о том, что они абсолютно ни влияют на безопасность и хорошее техническое состояние транспорта. Смело отказываемся от покупки.

Пылесос для салона, встроенный в машину. Звучит максимально удобно. Не так ли? Но снова повторяется история как с вентиляцией и охлаждением сидений в салоне авто. Часто автопроизводитель не имея желания удорожать машину, поставляет в комплекте с автомобилем дешевый пылесос, чья мощность довольно удручающая. Поэтому при сильном загрязнении лучший выбор – это заказать уборку салона в специализированном сервисе или воспользоваться профессиональными решениями, умеющими делать гораздо лучше свою работу. Не забываем и такой вариант, как короткий шнур и малоразмерный бак для мусора. Да и возить пылесос нужно место, которого в автомобиле всегда не хватает. Поэтому если вам так нужен пылесос, лучше купить наиболее понравившуюся модель отдельно, предварительно посмотрев обзоры и почитать реальные отзывы пользователей.

Проекционный дисплей со слабыми техническими характеристиками. Опять старая повторяющаяся история. С одной стороны удобно, когда водитель занят только лишь процессом управления машиной и не отвлекается от дороги, контролируя скорость, изучая навигационную карту и получая уведомления на уровне глаз. Но есть шанс, что опять производитель в целях экономии и снижения итоговой цены авто устанавливает низкокачественный проекционный дисплей с сопутствующими отрицательными свойствами: блеклым изображением, возникающим при ярком солнечном свете. В данном случае с максимальной вероятностью будут присутствовать низкая цветовая гамма и маленькое разрешение. Поэтому лучше вместо такого решения выбрать модель легковушки с отличным экраном и мощной мультимедийной системой.

реклама





Итого

При покупке машины стоит фокусироваться на тех опциях, которые действительно повышают безопасность, комфорт и практичность эксплуатации стального друга. К полезным опциям можно отнести системы активной безопасности, предотвращающие столкновение, контролирующие слепые зоны и помогающие в экстренных ситуациях затормозить. Опции отвечающие за комфорт. Разумеется речь идёт о климат-контроле. Желательны камеры заднего вида и парковочные датчики, собранные из высококачественных компонентов. Удобство парковки в мире с постоянно увеличивающимся количеством машин – функция действительно необходимая. Для российского климата очень актуальны подогрев сидений и руля. Тут комментарии излишни.

Поэтому вывод обыденный – избегаем «навороченных» декоративных или плохо реализованных технологических дополнений, реальная польза от которых трудно ощутима. Стараемся выбрать решения, обеспечивающие ощутимые безопасность, комфорт и удобство.