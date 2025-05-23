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В России начнутся продажи 8-сильного микроавтомобиля Fiat Topolino с возможностью ездить без дверей

Маленький Фиат стоит на 300 тыс. рублей дешевле Lada Aura, чем наверняка привлечет внимание автовладельцев, склонных к выбору авто с броским внешним видом, но не имеющих средств на более дорогие и красивые бренды и модели машин.
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   Пока автомобильный мир стремительно захватывает продукция китайских производственников, сумевших подобрать ключик от сердец покупателей, европейские производители пытаются сделать нетривиальный ход – оживить автомобильный рынок больших городов при помощи сверхкомпактных авто. Тем более в богатой истории легковых машин, производимых в Европе, есть что вспомнить. В особенности если флешбэк касается ярких тенденций поствоенных 40-50-х годов, когда у обычных жителей Европы не было денег или возможностей приобрести большой добротный автомобиль. Тем более сама же автомобильная промышленность тогда только восстанавливалась, не в силах дать обилие хороших машин в нужных количествах, сталкиваясь с недостатком как производственных возможностей, из-за общего упадка гражданской технологической сферы. Поэтому пришлось создать моду на «портативные» модели машин, которые способны пробиться в городской толчее узких трасс и переполненных транспортных магистралей, как и удивить относительно скромными аппетитами по части объемов топлива, необходимых для эксплуатации. Речь идёт об микроавтомобилях. И словно не желая отставать, в наш XXI век постучалась именитая когорта известных автомобильных марок, решивших запустить спираль автомобильной моды по новому кругу, вернув спрос на микроавтомобиль в день сегодняшний. Правда следуя всем современным тенденциям, теперь машины с приставкой микро- создаются на основе силовых решений, включающих в себя электромотор. Речь пойдет о машине Fiat Topolino, заказать которую можно в РФ. 

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  Так один автомобильный дилер открыл сбор заказов на электрический микроавтомобиль Fiat Topolino, сборка которого осуществляется марокканскими специалистами на предприятии концерна Stellantis в Африке. 

Историческая справка

    Известно, что это вторая реинкарнация Fiat Topolino. Первый раз модель появилась в 1936 году и сходила с производственных конвейеров до 1955 года, пережив один раз рестайлинг в 1949 году, подспудно получив титул одного из самых массовых авто в сегменте легковушек с четырёхцилиндровым мотором объемом до 700 см³, имея двигатель в 569 см³. Интересно решение тогдашних инженеров, установивших охлаждающий радиатор не впереди машины, а позади силовой установки, что значительно улучшило обзор дорожной ситуации для водителя.

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   Второй интересный факт. Хотя между сегодняшней и условно «вчерашней» моделями лег срок почти что в 70 лет, первенец из прошлого оказался намного быстрее, выдавая довольно сносные для тех времен 85 км/ч. О популярности модели говорит тот факт, что за два десятилетия было продано порядка 520 тыс. автоединиц, а французы локализовали у себя производство, выпуская условные копии под наименованиями Simca 5 и Simca 6. 

   В 1955 стал выпускаться Fiat 600, который можно считать прямым идейным продолжателем традиций итальянского микроавтомобиля. Машина стала знаковой, о чем может свидетельствовать общий производственный тираж в 2,5 млн. экземпляров и попадание в песню Тото Кутуньо «Итальянец».

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   Но вернемся к маю сегодняшнего года. Машина относится к модельному ряду 2025 года и стоит 2,3 млн. рублей, что по данным журналистов отечественной «РГ», на 300 тыс. меньше, чем цена Lada Aura, продаваемая по майской скидочной цене.

   Что интересно, прямой перевод названия «Topolino» на русский с итальянского звучит как «мышонок». И серьёзно воспринимать крошечный электрокар, способный быть вместилищем двух человек, один из которых водитель, совершенно не получится.  Предполагается, что транспортное средство, предельная скорость которого всего 45 км/ч, идеально подойдет для перемещений в плотном городском потоке, поездке из одного конца города в другой, но никак не дальше. Тем более запас хода в 75 километров выглядит смешным, если вы собираетесь «исколесить» на Topolino всю Россию.

   Известно, что «Мышонок» появился в 2023 году и представляет собой свежий взгляд на Citroen Ami от инженеров Fiat. Этот образ не является предельно аккуратной копией «Ами».  Разница заключается в другом внешнем виде, частично взятом с Fiat 5000,выпущенном почти 60 лет назад.   

   Визуально микроФиат максимально стилен, насколько может быть стильным винтажный автомобиль с пластиковыми колпаками на колёсных дисках. Добавляет внешнего лоска Topolino панорамный люк, отлично вписывающийся в неторопливее путешествие по летнему душному городу. 

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   Дополнительным бонусом для перемещений летом добавляют двери, которые просто снимаются с креплений. Причем вместо классических автомобильных дверей можно использовать канаты из веревки, которые обычно устанавливаются на аттракционах в парках для детей.

   Есть ещё третий элемент поставок, связывающих машину с летним периодом эксплуатации. Это идущие в комплекте портативный вентилятор и Bluetooth-колонка.

   Напомним, что сегодняшний стандартный микроавтомобиль относится к классу А и характеризуется общей компактностью и короткой колёсной базой с объемом мотора до 1000 куб. см. Обычно такая машина приобретается в дополнение к основной машине, если вы житель мегаполиса.

   Первые такие машины были спроектированы и воплощены в металле на европейском и американском континентах в середине прошлого века, когда городским жителям из-за дефицита финансов и общего упадка разрушенных ВМВ экономик, потребовался дешевый автомобиль с малым потреблением топлива, удобный для перемещения в плотном транспортном потоке. Не в последнюю очередь мода на такие машины стала развиваться и в высокотехнологичном XXI веке – всё из-за моды на машины, отвечающие строгим экологическим требованиям, тем более жестко заданный предел на объем двигателя. Хотя это правило не касается по понятным причинам электромобилей

Вывод о коммерческих перспективах Fiat Topolino в России


   Из-за устоявшихся автомобильных стереотипов отечественных водителей, что машины не должны быть миниатюрными, а также большей любовью к комфорту и вместимостью, чем к экономичности и компактности, как и всегдашнему наличию самой настоящей русской зимы в холодное время года, можно сделать вполне реальное предположение, что ездить в типично летнем автомобиле с плохой теплоизоляцией в стужу решится минимальное количество российских автовладельцев «Мышонка». Как и то, что часто в России о человеке судят о его социальном статусе по личному авто. И иметь в наличии микроавтомобиль для большинства наших соотечественников пока что неприемлемо. Следовательно, такой популярности, как в странах Западной Европы, новый микроФиат в РФ не получит.

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