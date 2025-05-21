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Madarator
В Сети появились фотографии большого трёхосного шасси Chery
Гигантский автомобиль будет воплощен не в стандартном «рамочном» решении, что для легковых авто сейчас звучит крайне амбициозно и удивительно.

   Случайные прохожие сфотографировали необычное шасси, которое никак как специальным и не назовёшь. Всё дело в количестве рабочих осей. Таковых у перспективного шасси насчитывается три единицы. И хотя мало кого удивишь легковыми машинами с тремя осями, но вот что действительно занимательный факт, конструкция от Chery является инженерной идеей с несущим кузовом, о чем рассказали отечественные репортёры из сетевого издания «Китайские автомобили».

   Репортёры разместили снимок шестиколёсного шасси с уже инсталлированными креслами и органами управления. По фотографии ясно, что изделие перевозится автовозом для закрытых полигонных испытаний.  

   Внимательные эксперты отметили присутствующий участок выхлопа, имеющий расположение между задними осями. С высокой вероятностью китайские специалисты установят на готовое изделие гибридное двигательное решение, где бензиновый или дизельный мотор будут выполнять роль генератора.

   По другой версии, китайская компания хочет выпустить аналог Xpeng Land Aircraft Carrier.

    Отметим, что китайские автопроизводители планомерно расширяют свое присутствие далеко за пределами национальной территории. И после постройки ряда производств в РФ они обратили свой взор на соседнюю Беларусь, где уже объявлен предзаказ на электрический кроссовер Geely EX5 местной сборки, чья стоимость в России начинается примерно от 4 млн. рублей.

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#chery #автоновости #трехосное шасси
Источник: китайские-автомобили.рф
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